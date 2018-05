Por Hugo Laveen

Flagstaff, AZ. La semana pasada, una manada entera de caballos fue encontrada muerta en tierras de la Nación Navajo en el norte de Arizona.

Se cree que los animales estaban buscando agua en un pozo de barro cuando se atascaron y no pudieron salir.

Casi 200 equinos murieron. Pero había un sobreviviente, un pequeño potrillo ahora llamado Grace.

Grace casi no lograba sobrevivir, tampoco.

“Ella se encontraba en estado crítico. Tenía la boca completamente seca, las encías completamente blancas, no podía levantar la cabeza”, dijo Michelle Ryan, directora ejecutiva de Coconino Humane Association.

Fue transferida de la Nación Navajo a la Asociación Humana de Coconino y colocada bajo el cuidado de médicos en la Clínica Veterinaria Aspen en Flagstaff.

Sorprendentemente, la pequeña potra se abrió paso y ahora está en el camino de recuperación.

“Nos sigue y se burla de mí y galopa. Ahora es como un gran perro”, dijo la Dra. Allison Forbes de la Clínica Veterinaria Aspen.

Sus grandes ojos y aún más su apetito se han ganado los corazones de sus cuidadores.

“Creo que su historia de ser la pequeña superviviente a tan temprana edad es muy conmovedora y desgarradora al mismo tiempo porque podrías imaginar lo que estaba pasando, pero ella es solo una pequeña luchadora y la queremos aquí, “Dijo Forbes.

Grace nunca podrá regresar a la naturaleza. Cuando ella esté lista, ella será adoptada.

Mientras tanto, Ryan dice que su cuidado será costoso. Ella dice que cualquier donación a la Coconino Humane Association sería de gran ayuda para garantizar que reciba el mejor tratamiento posible.