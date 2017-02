Por Hugo Laveen

Chandler, AZ.— Los agentes de policía de Chandler intentaron detener a una mujer sospechosa de DUI y ella huyó y condujo a la policía a una persecución antes de ser arrestado el lunes por la tarde, dijo la policía.

Según los oficiales, el intento de parada de tráfico ocurrió en Arizona Avenue y Chandler Heights Road. La mujer aceleró intencionalmente su sedán Chrysler y golpeó el coche patrulla, dijo la policía.

El oficial sufrió lesiones leves.

Luego se fue por Riggs Road. La policía de Chandler dijo que la persiguieron y luego se detuvo.

Eventualmente, los ayudantes de la oficina del Sheriff del condado de Maricopa la detuvieron en las carreteras de Power y Riggs. Allí fue arrestada.

Su nombre no ha sido liberado por la policía.

Sin embargo, su hijo dijo que su nombre es Martha Herrera y afirmó que sufre una condición bipolar.

“Ella acaba de salir del hospital hace un par de días”, dijo Jay Herrera. “Su salud ha sido perjudicial para toda nuestra familia”.

Dijo que este es el segundo o posiblemente el tercer enfrentamiento con la policía.

“Cuando su problema bipolar no está afectándola es la persona más bonita, pero cuando se pone en marcha, se podría decir que hay una forma diferente en cómo actúa. No quiere estar cerca de la gente. Ella se confunde mucho y empieza a sentirse enojada y cosas así”, dijo Jay.

También dijo que no estaba borracha y que estaba fuera de su medicación.