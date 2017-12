Por Hugo Laveen

Tempe, AZ. El dolor todavía está fresco para una madre de Valley, Remona Charles, quien continúa lamentando la pérdida de su hijo Chezray Young, de 20 años.

Young murió en un accidente automovilístico en enero de 2016 cuando se estrelló cerca de la University y Beck Avenue en Tempe. Su pasajero estaba seriamente herido.

Se sospechaba que Stanley Chu conducía borracho y chocó contra la parte trasera del automóvil de Young.

Charles dijo que sintió como si tuviera un ataque al corazón en el momento en que recibió recientemente una alerta de noticias en su teléfono que Stanley Chu fue arrestado nuevamente, como sospechoso de beber y conducir en Scottsdale. La trajo de vuelta al día en que descubrió que su hijo murió e inmediatamente se sintió frustrada.

“Me trajo de vuelta aquel tragico día otra vez. No puedo dormir”, dijo Charles.

Chu estaba bajo fianza en espera de juicio por el accidente de 2016 cuando un oficial de policía lo detuvo en Scottsdale.

Se suponía que Chu comparecería en el tribunal el martes, pero fue pospuesto.

Ella espera que Chu no vuelva a salir de la cárcel. Ella está preocupada de que pueda lastimar a otros.

“No me gustaría que otra persona sufra este dolor”, dijo. “Este dolor es inexplicable. ¿Siento que lo haría de nuevo? Sí. Él no tiene ninguna preocupación por nadie”.

Sin embargo, los expertos legales dijeron que no hay mucho que ella puede hacer.

“En este caso, porque alguien tenía un DUI, incluso si había una lesión o muerte asociada con eso, eso no sería motivo para mantenerlos sin fianza”, dijo James Arrowood con Arrowood Attorneys, PLLC.

“Pero no hay forma absoluta cuando alguien es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y aún no hayan sido enjuiciados, no hay una forma absoluta de que el gobierno bajo la Constitución proteja a otros ciudadanos de esas personas siendo libres”, agregó Arrowood.

En este momento, Chu está en la cárcel y todavía es elegible para la libertad bajo fianza, según un portavoz de la Corte Superior del Condado de Maricopa.

Se espera que vuelva a la corte el 6 de febrero de 2018.