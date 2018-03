Por Hugo Laveen

Mount Pleasant, Michigan. Un estudiante de 19 años sospechoso de matar a sus padres en un dormitorio de la Universidad Central de Michigan usó un arma que estaba registrada por su padre, dijeron las autoridades el sábado.

James Eric Davis Jr. fue arrestado sin incidentes poco después de la medianoche después de un intenso día de búsqueda que incluyó a más de 100 agentes de policía, algunos fuertemente armados con uniformes de camuflaje, dijeron las autoridades.

El tiroteo del viernes en Campbell Hall ocurrió el día en que los padres llegaban a recoger a los estudiantes para el comienzo de una semana de vacaciones de primavera.

La universidad identificó a los dos muertos como la madre de Davis, Diva Davis, y el padre James Davis, un oficial de policía a tiempo parcial en el suburbio de Bellwood en Chicago. El tiroteo ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana en una residencia en el centro de Michigan, que está a unas 70 millas (110 kilómetros) al norte de Lansing.

El jefe de policía de la Universidad Central de Michigan, Bill Yeagley, dijo a los periodistas que el arma utilizada en el tiroteo pertenecía a Davis Sr. No dijo si el padre había llevado la pistola al campus cuando recogió a su hijo, pero notó que Davis Jr. fue visto en video en el estacionamiento del dormitorio con el arma antes de entrar al edificio donde disparó a sus padres.

Después del tiroteo, la policía liberó una foto de Davis e instó al público a llamar al 911 si lo veían, pero también le advirtió que no debería ser confrontado. Horas después del cierre del campus, la policía comenzó una “remoción lenta y metódica” del personal y los estudiantes que recibieron órdenes de refugiarse en los edificios del campus, dijo el teniente Larry Klaus, quien agregó que “debería considerarse armado y peligroso”.

La búsqueda se centró en los vecindarios de Mount Pleasant cerca del campus. Oficiales de camuflaje tocaron puertas y verificaron posibles escondites, como patios y porches. En la comunidad circundante, se les dijo a los estudiantes y al personal del distrito escolar de Mount Pleasant que no dejaran nueve edificios.

La familia Davis es de Plainfield, Illinois, a unas 35 millas (55 kilómetros) al suroeste de Chicago. Davis Jr. se graduó de Central High School en 2016, dijo Tom Hernández, portavoz del Distrito Escolar 202 de Plainfield.

El jefe de la policía de Bellwood, Jiminez Allen, emitió un comunicado el viernes por la noche alabando el trabajo de Davis Sr.

Las contribuciones de Davis a nuestra comunidad impactaron positivamente a todas las personas con las que sirvió”, dijo Allen.

El tiroteo ocurrió el último día de clases antes de un descanso de una semana. A los padres que trataban de recoger a los estudiantes se les dijo que irían a un hotel local donde el personal los ayudaría mientras la persecución continuaba.

El estudiante Tyler Whipple conducía por el campus cuando su ruta fue bloqueada por autos de la policía en la escena de los asesinatos. Tenía que tomar un vuelo a Florida. “Estos caminos son un poco espeluznantes en este momento”, dijo Whipple.

La escuela publicó una alerta el viernes por la mañana en las redes sociales sobre disparos en Campbell Hall. Se envió un mensaje telefónico automático a los estudiantes.

Halie Byron, de 20 años, dijo que se encerró en su casa fuera del campus, a unos 10 minutos a pie del dormitorio. Ella había planeado hacer recados antes de viajar a casa al sudeste de Michigan. “Es aterrador pensar en cuán fácil puede llegar un tirador a un campus universitario en cualquier lugar: un aula, una biblioteca. Hay tanto acceso fácil”, dijo Byron.