El ahora detenido dijo desde la cárcel, que le asistía el derecho legal de resistir al arresto.

Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. El hombre que según la policía provocó la persecución a alta velocidad de varias unidades de aplicación de la ley, habló con reporteros desde la cárcel el miércoles y afirmó que era inocente y que tenía derecho a luchar contra la policía.

“No hay una causa probable. Es absolutamente legal resistir el arresto con fuerza, hasta el punto de quitarle la vida a un oficial si es necesario”, dijo Mitchell Taebel.

Dijo que era una ley federal, que no lo es.

El miércoles, la policía dijo que la persecución comenzó cuando Taebel no se detuvo en el oeste del valle y la persecución de alta velocidad se extendió 60 millas y terminó con un choque violento en Tempe.

Los policías intentaron tirar palos con clavos desde el principio de la persecución, pero él los evitó.

Taebel dijo que llamó al alcalde, no dijo de qué ciudad y llamó al 911 diciendo que la policía estaba intentando arrestarlo ilegalmente. Dijo que un vehículo sin identificación intentó atacarlo. “Me apresuré a resistir el arresto ilegal”, dijo Taebel.

Luego dijo que un detective lo llamó. “No pudo justificar una causa probable”, dijo Taebel. “No podía tener una conversación razonable sobre por qué querían detenerme en primer lugar”.

Taebel dijo que quería presentar una demanda contra la Ciudad y la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa.

Cuando se le preguntó acerca de la mujer que fue hospitalizada después de estrellarse contra su SUV, Taebel dijo que debería unirse a su demanda. “No quería poner en peligro la seguridad de las personas en el camino”, dijo Taebel.

Después del choque, Taebel salió del automóvil y siguió corriendo, con los policías del DPS persiguiéndolo, dijeron los investigadores.

Añadieron que se resistió al arresto cuando intentaron arrestarlo.