Por Hugo Laveen

Peoria, AZ. La policía de Peoria está investigando después de un tiroteo en el que participaron agentes cerca de la Avenida 79 y Thunderbird Road el miércoles por la mañana.

De acuerdo con el sargento Brandon Sheffert, de la policía de Peoria, los oficiales respondieron al llamado de un accidente de cinco autos cerca de la 83rd Avenue y Wacker alrededor de las 7:30 a.m.

Testigos dijeron que el conductor que causó el accidente había huido de la escena. Un oficial en una motocicleta vio al sospechoso y se le acercó. El sospechoso apuntó con un arma al oficial y huyó a un vecindario cercano.

Sheffert dijo que otro agente lo encontró en el vecindario y que el sospechoso disparó contra el oficial y huyó de nuevo. El sospechoso fue visto de nuevo y abordado por los oficiales.

El sospechoso disparó contra oficiales y los oficiales devolvieron el fuego e hirieron al sospechoso. Fue llevado a un hospital local con lesiones desconocidas.

Sheffert dijo que no oficiales ni civiles resultaron heridos durante la persecución. La policía cree que el sospechoso estaba solo y que no están buscando a ningún otro sospechoso. Dicen que el automóvil que el sospechoso estaba manejando fue posiblemente robado.

Thunderbird Road se cerró entre SR 101 y 71st Avenue mientras la policía realizaba su investigación.