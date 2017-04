Por Hugo Laveen

Sin que hubiera lesiones graves que lamentar, una pistola se disparó mientras un oficial y un sospechoso sostenían una pelea por el control del arma, el domingo por la tarde.

El incidente tuvo lugar cerca del cruce de la Avenida 15 y la calle Pima, al norte de la Interestatal 17, a eso de las 3:30 de la tarde.

Según el sargento Alan Pfohl del Departamento de Policía de Phoenix, todo comenzó cuando los vecinos vieron a un hombre entrando y saliendo de una casa vacante y llamaron a la policía.

Dos oficiales se enteraron de que el sospechoso tenía una orden pendiente por una violación a su libertad condicional, respondieron a la llamada e intentaron hablar con el hombre de 23 años. Fue entonces cuando comenzó una lucha entre uno de los oficiales y el sospechoso, dijo Pfohl. Trató de sacar la pistola del oficial y logró sacar el arma un poco de la funda.

En el manipuleo la pistola se disparó.

La bala pasó por los pantalones del oficial, pero no lo golpeó e impactó el suelo, cortando su trayectoria.

El otro oficial vio lo que estaba pasando e hizo un disparo, golpeando al sospechoso en la pierna, dijo Pfohl.

El sospechoso salió corriendo, pero los agentes pudieron alcanzarlo y fue puesto bajo custodia.

Lo llevaron al hospital. Su lesión no se considera mortal.

“Estamos muy agradecidos de que los oficiales hayan seguido su entrenamiento, cada vez que hay una pelea como esa, se les enseña a los oficiales a retener esa arma en su funda y ese oficial hizo un buen trabajo para evitar que esa arma saliera”, dijo Pfohl.

El oficial pudo haberse lastimado la mano durante la lucha por lo que fue llevado al hospital para que lo atendieran.

El oficial que abrió fuego tiene 36 años mientras que el otro oficial tiene 29 años. Ambos habían estado con el departamento por más de un año.

No se han dado a conocer los nombres de los implicados en el incidente.

Cuando el sospechoso sea dado de alta del hospital, será procesado por asalto agravado contra los oficiales y su orden pendiente, dijo Pfohl.

Se está llevando a cabo una investigación.