Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ. La policía dijo que un sospechoso murió luego de un tiroteo con un oficial en un centro comercial en Scottsdale.

La policía dijo que todo comenzó cuando un agente de policía de Scottsdale fuera de servicio que trabajaba en la seguridad en Scottsdale Fashion Square recibió información sobre una persona sospechosa el domingo por la tarde.

“Fue alertado por la prevención de pérdidas de un sujeto que actuaba de forma errática y sospechosa dentro de una de las tiendas”, dijo el oficial Kevin Watts del Departamento de Policía de Scottsdale.

El oficial se acercó al sospechoso fuera del centro comercial en el tercer piso del estacionamiento y fue entonces cuando ocurrió el tiroteo.

Watts dijo que el sospechoso fue asesinado y que el agente no resultó herido.

“Hemos recuperado una pistola en la escena”, dijo Watts.

La policía dice que no hubo otros sospechosos involucrados. El centro comercial nunca fue puesto bajo llave, pero el estacionamiento se cerró mientras la policía investigaba.

El oficial involucrado fue puesto bajo licencia administrativa mientras investigaban, lo cual es un procedimiento estándar.

No se han lanzado nombres.