Por hugo Laveen

Scottsdale, AZ. La policía de Scottsdale está investigando después de que un agente federal disparó y mató a un sospechoso que fue condenado recientemente por tráfico sexual, el viernes por la mañana en el estacionamiento de un centro comercial cerca de Loop 101 y Shea Boulevard.

“El tiroteo involucró a agentes federales y un sujeto masculino”, dijo el sargento Ben Hoster, del Departamento de Policía de Scottsdale, en un correo electrónico. “El sujeto masculino ha fallecido. No se han reportado otras lesiones”.

El sargento Hoster dijo que el agente era del Departamento de Seguridad Nacional.

Hoster dijo que el sospechoso ha sido identificado como Erik Dunham de 48 años, quien recientemente fue declarado culpable de trata de personas y no compareció para su sentencia.

Dunham dirigió una red de prostitución tailandesa en el este del Valle en 2016. Las autoridades dicen que Dunham y su cómplice, Patcharin Kaibuchi, traficaron mujeres de Tailandia y las obligaron a trabajar como acompañantes para pagar sus deudas.

Koibuchi fue condenado a 1,5 años de prisión y tres años de libertad condicional.

Los agentes intentaban cumplir una orden de arresto por no comparecer en la audiencia de sentencia cuando ocurrió el incidente.

“Cuando un agente especial se acercó al sospechoso, éste sacó una pistola y el agente especial sacó su arma de servicio y disparó y mató al sospechoso”, dijo el sargento Hoster.

Nadie más resultó herido y no hay otras amenazas para la comunidad, explicó el sargento Hoster.