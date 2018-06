Por Hugo Laveen

Muchas críticas están señalando a Southwest Airlines, después del episodio el pasado fin de semana en Denver en el que se le pidió a una mujer blanca que probara que su hijo birracial de un año era suyo antes de que pudieran abordar un avión.

Lindsay Gottlieb, entrenadora del equipo femenino de básquetbol de la Universidad de California-Berkeley, se dirigió a Twitter para decir que estaba “horrorizada” después de que un agente de venta de boletos de Southwest pidiera documentación adicional que pudiera verificar su relación con el niño pequeño.

“Después de aproximadamente 50 veces volando con mi hijo de 1 año, el personal del mostrador me dijo que tenía que” probar “que él era mi hijo, a pesar de tener su pasaporte. Dijo que porque tenemos un apellido diferente. tiene un color de piel diferente “, tuiteó Gotllieb.

El tweet provocó indignación, pero también habló de que el evento no era un problema racial, sino una preocupación de seguridad.

La modelo Chrissy Teigen incluso intervino. En una respuesta al tweet de Gottlieb, Teigen señaló que las aerolíneas que verifican la identidad de los niños son algo común cuando vuelan y que no se debe al racismo.

“Las aerolíneas me han preguntado esto también a mi hija. Una vez que supe que es una precaución para la amenaza real del tráfico de niños, dejé de exasperarme con eso. Ahora estoy algo preocupado cuando no preguntan” dijo Teigen.

En un comunicado enviado a CNN, Southwest dijo que ciertos vuelos internacionales requieren que verifiquen la documentación adicional para quienes viajan con un menor. Los viajes nacionales no requieren que las aerolíneas coincidan con los apellidos de un niño y su tutor, dijeron.

Sin embargo, Gottlieb volaba en el país, desde Denver a Oakland, California, y ella no estaba sola. Patrick Martin, su prometido y padre del bebé, estuvo presente en el mostrador de venta de entradas cuando ocurrió el episodio, según una vocera de la Universidad de California-Berkeley.

Martin, que es afroamericano, presentó su identificación, lo que demuestra que tanto él como su hijo llevaban el mismo apellido. Pero el agente aún la presionó para que demostrara su maternidad con una publicación en Facebook, escribió en Twitter Gottlieb.

“Ser empujado más allá para ‘probar’ que él era mi hijo se sintió irrespetuoso y motivado por algo más que preocupación por su bienestar”, dijo Gottlieb a CNN.

Según Gottlieb, contactó a la aerolínea a través de Twitter para “darles a conocer el incidente”.

Southwest le dijo a CNN que aunque su política incluye verificar la edad de los niños revisando los certificados de nacimiento o la identificación emitida por el gobierno, no significaban faltarle el respeto a nadie.

“Nos disculpamos si nuestra interacción hizo que esta familia se sintiera incómoda, esa no es nunca nuestra intención”, dijo la aerolínea a CNN.

Southwest también dijo en un comunicado que contactaron directamente a Gottlieb “para abordar sus inquietudes y enfatizarán el momento de coaching con nuestro empleado mientras nos aseguramos de que nuestras políticas se sigan adecuadamente”.