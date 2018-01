Por Hugo Laveen

Tempe, AZ. Los Cardenales de Arizona anunciaron oficialmente que Steve Wilks ha sido nombrado entrenador en jefe del equipo, el lunes por la mañana.

A través de Twitter, el equipo dio la bienvenida a Wilks, de 48 años. “Estoy tan emocionado de ser parte de algo grandioso”, dijo Wilks en su cuenta de Twitter. “Se trata de crear un compromiso con la excelencia y no puedo esperar para verlos en ‘The Red Sea'”.

La primera pista de que el anuncio de Wilks era inminente se produjo cuando el esquinero All-Pro Patrick Peterson tuiteó “me encanta” a las 10 am del lunes. Peterson podría haber estado hablando de una serie de temas, pero su tweet fue publicado justo después de que surgieron informes de que los Cardenales se acercaban a un acuerdo con el coordinador defensivo de los Carolina Panthers.

Peterson no fue el único esquinero All-Pro en expresar su afinidad por el el nuevo entrenador. El defensivo de los Redskins, Josh Norman, quien jugó con Wilks cuando los Panthers fueron al Super Bowl, twitteó que Peterson estaba por llevar su juego a otro nivel.

Wilks había estado con los Panthers desde 2012.

Al igual que su predecesor, Bruce Arians quien anunció su retiro hace menos de un mes, Wilks es responsable de uno de los días más difíciles en la historia de los Cardenales.

Arians fue el coordinador ofensivo de los Steelers cuando vencieron a los Cardenales en el Super Bowl. Wilks fue entrenador asistente de los Panthers cuando derrotaron a los Cardenales en el Juego de Campeonato de la NFC hace dos años.

Wilks tuvo un comienzo humilde. Comenzó su carrera de entrenador en 1995 John C. Smith, y obtuvo su primer trabajo de entrenador en jefe en Savannah State 1999 después de dos años como su coordinador defensivo.

Sin embargo, solo estuvo allí por un año, entrenando para ocho equipos en tantos años.

Antes de firmar con los Panthers, Wilks fue el entrenador de backs defensivos para los Chicago Bears (2006-2008) y luego los San Diego Chargers (2009-2011). Esa era su primera posición con los Panthers. Añadió asistente de entrenador a sus funciones en 2015. El año pasado, fue el entrenador en jefe asistente y coordinador defensivo.