Por Hugo Laveen

Goodyear, AZ. Aunque está “avergonzado” y “arrepentido”, Adam Stalmach, el hombre de 24 años de Goodyear arrestado por correr desnudo en el Waste Management Phoenix Open, dijo que “valió la pena” porque hizo que la gente riera.

Stalmach fue arrestado después del incidente el miércoles, 31 de enero. Pasó cinco días en la cárcel y ahora enfrenta $1,500 en multas. Fue liberado temprano el lunes por la mañana. “Apestaba. La cárcel no es divertida. No es una buena idea”, describió Stalmach.

La gente quería saber qué estaba pasando exactamente por la mente de Stalmach cuando se quitó la ropa y corrió al otro lado del césped. “Mi amigo y yo estábamos hablando de alguien que se arrastraba a lo largo del día y pensamos que si querías hacer algo bien, hazlo tú mismo”, dijo Stalmach. “Mientras alguien riera y se divierta, es por eso que hice eso.”

Stalmach explicó que bebió al menos ocho bebidas en una hora, una combinación de cerveza y vino. Eso fue antes de que se vistiera con sus calcetines y corriera por el campo de golf, poniéndose en exhibición frente a miles de personas. “El alcohol ayudó. Definitivamente no lo hubiera hecho si estuviera sobrio”, dijo.

Stalmach se declaró culpable de exposición indecente. En cuanto a esas multas, Stalmach acaba de perder su trabajo como cantinero en un restaurante del Valle, por lo que creó una cuenta GoFounMe con la esperanza de que la gente lo ayude a pagar su error. A las 9:30 pm del lunes, parecía que recaudó $ 254 y la campaña “ya no está activa.

“Mis últimas palabras antes de salir fueron, ‘solo quiero darle al grupo algo para animar’. Este fondo se destinará a todas las multas que tengo que pagar “, escribió en la página, que firmó” Waste Management Streaker “.

“Definitivamente no lo haría de nuevo”, dijo. “Quiero disculparme con cualquiera que haya ofendido”. Sin embargo, le gusta hacer videos y aspira a ser la próxima estrella de las redes sociales.

La policía de Scottsdale había considerado posibles cargos por delitos graves y exigía que Stalmach se registrara como delincuente sexual si se identificaba a un niño menor de 15 años entre la multitud, pero hoy el Sargento de la Policía de Scottsdale Ben Hoster confirmó que no tiene que hacer eso.