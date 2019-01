Diputado acusado de racismo, ahora enfrenta revisión ética por delitos sexuales

Gabriel Limón

Parece que la polémica es la zona de confort para el representante republicano David Stringer, que ahora enfrenta una petición de revisión ética en la Cámara de Representantes de Arizona, tras haber trascendido un informe de que fue acusado de delitos sexuales en 1983.

La representante Kelly Townsend presentó la queja contra su compañero legislador republicano, quien ya estaba en una situación delicada después de hacer una serie de comentarios que muchos consideraron racistas.

Townsend explica que considera más correcto el método de la revisión ética por parte de una comisión y que se tenga la oportunidad de una deliberación, en vez de votar por la expulsión directa de Stringer, como se dio el año pasado con Don Shooter.

Reginald Bolding demócrata y representante del Distrito 27, dijo que el hecho de que Stringer no haya revelado las acusaciones “es impropio de un miembro de esta institución”, e hizo una moción en la Cámara de Representantes para votar sobre la expulsión de Stringer, pero los republicanos actuaron para detener la solicitud.

El representante republicano Warren Petersen dijo que los legisladores no deberían apresurarse a expulsar a un colega antes de conocer su lado de la historia y que el Comité de Ética de la Cámara debería estudiarlo primero.

Stringer, un republicano de Prescott, tuvo su primer escándalo en en junio pasado, luego de que en las redes sociales trascendió un video en el que dice que “no hay suficientes niños blancos para todos” en el Foro de Hombres Republicanos del Condado de Yavapai.

“El sesenta por ciento de los niños de escuelas públicas en el estado de Arizona hoy son minorías y eso complica la integración racial porque no hay suficientes niños blancos para andar por ahí”, dijo Stringer.

Ese tema provocó que el llamadas del gobernador Doug Ducey y del ex presidente del Partido Republicano de Arizona, Jonathan Lines, pidieraon la renuncia de Stringer, quien se escudó afirmando que la información era incompleta y rechazó la ser un nacionalista blanco.

“Creo que el término nacionalista blanco se usa en muchos contextos diferentes y no lo soy en la forma en que entiendo ese término”, dijo durante una conferencia de prensa.

Pero ese no fue el único comentario polémico que Stringer fue acusado de hacer públicamente.

Poco después de ser reelegido a su asiento, Stringer dijo que los afroamericanos “no se mezclan y siempre se ven diferentes”, durante una conferencia del 19 de noviembre dirigida por un profesor de la Universidad del Estado de Arizona.

Además de decir que a los inmigrantes que no son blancos les cuesta mucho asimilar, Stringer dijo que el costo de educar a los niños cuyo primer idioma no es el inglés es “una carga para los contribuyentes”.

Ese comentario llevó a la renuncia forzada de Stringer como presidente del Comité de Reforma de Sentencias en la Legislatura, pero también volvió a levantar las voces que exigen su renuncia, entre ellas el propio Concilio de Prescott, que señaló que Stringer ya no puede representar efectivamente a Prescott y al Condado de Yavapai.

“Los temas relacionados con la raza y el origen étnico son muy delicados en cualquier entorno, tengo el deber de disculparme con ustedes como mis colegas y me disculpo ante el público”, dijo Stringer poco antes que surgiera el escándalo por delitos sexuales.

The Phoenix New Times informó sobre los cargos basados en una copia del historial del caso que el periódico obtuvo del Tribunal de Circuito de la Ciudad de Baltimore, en Maryland.

El registro de Stringer fue eliminado y un funcionario de la corte le dijo al New Times que los registros no deberían haber sido divulgados.

La Cámara de Representantes de Arizona expulsó a Don Shooter de la cámara en febrero pasado después de que se descubrió que había roto las políticas de acoso sexual.

En caso de la renuncia o destitución de Stringer renuncia o es destituido de su cargo, los republicanos perderían temporalmente su mayoría en la Cámara de 60 asientos, que actualmente se divide 31-29 entre republicanos y demócratas y Junta de Supervisores del Condado de Yavapai elegiría un reemplazo.