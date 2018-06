Andrés Manuel López Obrador dejó a mayor distancia al resto de los candidatos durante el debate efectuado en Mérida, Yucatán.

Por Leonardo Reichel

Mérida, Yucatán. A 19 días de la jornada electoral, ayer martes se realizó el último encuentro entre los 4 candidatos a la Presidencia: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón. El triunfo evidente fue para el candidato de la coalición ‘Juntos haremos historia’, cuyo porcentaje de intención de voto se disparó a 30 puntos.

Mientras que el candidato de las izquierdas aprovechó sus intervenciones para plantear su proyecto de gobierno; sus oponentes se limitaron a atacarlo, pero sin fundamento, lo que una vez más le permitió salir ileso de la calumnia.

A diferencia de los comicios de 2006 y 2012, los candidatos de la derecha no pudieron dar una alianza de intereses. “(esto) significará un componente importante en esta elección (y) es que no llegaron a ponerse de acuerdo los de la mafia del poder, al final voy a agradecerle a Anaya, porque su actitud y la desconfianza que genera, no permitió que no se diera el acuerdo PRIAN como siempre había sucedido”, dijo López Obrador.

El líder nacional de las izquierdas dijo que si se hubiesen puesto de acuerdo, hubiese estado reñida la competencia, porque era el uso del aparato, más sus partidos, entonces no iba a ser fácil, pero ya se resolvió este asunto favorablemente para el bien de México.

López Obrador anunció que llamará a todos a la unidad y a la reconciliación. Expresó que no les funciona la guerra sucia, es un fenómeno, porque crece cada vez más, le meten y le meten que Chávez y Venezuela, la amnistía para los delincuentes, mesiánico y populista, no sabe cuántas cosas, los spots, los maestros, la violencia.

El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México subrayó que de todas maneras seguirá haciendo su campaña, no se echará a la hamaca, no se acostará a la hamaca. “Vamos a seguir recorriendo el país como empezamos, incluso hasta con más intensidad, porque ya vamos con los cierres, y vamos a estar en dos, tres capitales de estados en un día”, apuntó.

Durante la rueda de prensa sobre el debate, a pregunta de un reportero sobre que si le gusto la manera de cómo lo confrontó Anaya como la vez pasada, López Obrador respondió que Anaya es muy cínico, muy hipócrita, es una risa postiza, es mucho, mucho muy corrupto y miente como respira.

En relación con los contratos de los que habló Anaya, López Obrador manifestó que a la empresa de Rioboó se le entregó un contrato para tener el proyecto de construcción del segundo piso, el cual fue auditado varias veces.

Señaló que José Manuel Rioboó es uno de los mejores estructurista de México y del mundo, fue quien hizo todo el proyecto de la estructura de la cimentación de los segundos pisos, están bueno que esos segundos pisos han resistido temblores.

“No sé por qué Anaya quiso con eso sorprender, no hay nada absolutamente chueco, oculto, como se lo dije ayer, yo no soy corrupto. Como ahora está diciendo que va a meter a la cárcel a Peña Nieto, pues aproveché para decirle que nosotros no vamos a hacer cacería de brujas”, dijo.

Añadió que no perseguirá a nadie, no tendrán que irse al exilio o a la cárcel, quiere justicia no venganza, ni Meade, ni Anaya va a tener que ir a la cárcel.

A la pregunta de los reporteros sobre que México será sede de un mundial de futbol del 2026, López Obrador celebró aunque sea en el 2026, pero se crearán las condiciones para que haga bien esa competencia mundial.

“Vamos a ir de triunfo, en triunfo, vamos a ir de festejo en festejo, va a volver la alegría al país, la felicidad”, expresó.

Para accede al video del Tercer Debate Presidencial, pulse: https://www.youtube.com/watch?v=semZZUVzRlI