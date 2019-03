El presidente de México llamó a la reconciliación y puso en marcha las “tandas de bienestar” durante su visita a Hermosillo.

Por Leonardo Reichel Urroz

Hermosillo, SON.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo entrega de las primeras tarjetas de ‘Tandas para el Bienestar’, llamó a la reconciliacion del país y se comprometió a aprobar un subsidio para las tarifas eléctricas, durante su visita a Hermosillo, Sonora, la semana pasada.

El mandatario dijo que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano le planteó la necesidad de otorgar un subsidio especial para las tarifas eléctricas de verano, “Ella me lo planteó, nada más le pregunté: … ¿y así era antes? -sí-, (respondió). Pues así va a ser hacia adelante, es decir, hacia el futuro”, se comprometió.

Respecto a las “tandas de bienestar”, AMLO dijo que en el país se distribuirán un millón de créditos para impulsar el crecimiento de pequeños negocios, sin tener que realizar trámites burocráticos o dejar algo en garantía, los propietarios de tiendas, talleres, entre otros comercios, accederán a un préstamo de seis mil pesos sin intereses.

“Éstos los pagarán dentro de cuatro meses durante un año. Al abonar 500 pesos mensuales y liquidar este préstamo, podrán acceder a créditos de 10, 15, 20 y hasta 25 mil pesos”, anunció el Presidente.

El presidente refrendó su compromiso de resolver el incremento desmedido de las tarifas de electricidad en Sonora como le mostraron con recibos los habitantes y le pidió la gobernadora Pavlovich Arellano.

Refrendó su compromiso de no aumentar los precios de los energéticos en términos reales. “Por eso hago el compromiso en Sonora de revisar estos aumentos desmedidos en las tarifas”, apuntó.

“Vamos a terminar también obras inconclusas, porque dejaron un tiradero de obras, es un cementerio de obras inconclusas, ya hice el compromiso hace unos días porque llegó un periodista de Sonora a la conferencia que tenemos en la mañana de lunes a viernes y me dijo: ‘Oiga, ¿cuándo se va a terminar la carretera que atraviesa Sonora, la carretera de cemento, de concreto?’ y ya tenía yo el reporte y le dije, parece canción, pero así va a ser, para abril o para mayo”, dijo.

También agregó que se resolveria el problema de la presa del sur de Sonora que causa inundaciones. “Y vamos a seguir con el plan de apoyo a las ciudades fronterizas, ciudades de Sonora, San Luis Río Colorado, hice el compromiso, son 550 millones de pesos para el desarrollo urbano en San Luis Río Colorado, y lo mismo para Nogales”.

Además se comprometió a continuar el programa de reducción de impuestos en toda la franja fronteriza, el Impuesto Sobre la Renta al 20 por ciento, el IVA del 16 al ocho por ciento. “y vamos también a bajar precios de gasolinas”, concluyó.