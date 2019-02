El campeón Henry Cejudo lleva positivo mensaje a estudiantes

Gabriel Limón

Es el actual campeón mundial mosca de la UFC, fue campeón olímpico de lucha libre, es hijo de padres indocumentados y orgullo de Phoenix, por eso sus palabras resuenan fuerte al momento de alentar a niños y jóvenes.

Henry Cejudo, nacido en California, pero forjado en las calles del Oeste de Phoenix, visitó lo que fue su refugio en su primeros años, el Centro Comunitario Golden Gate, ubicado casi en la esquina en la populosa McDowell Road y la Avenida 39.

“Este lugar fue mi refugio y mi rescate de las calles y debo reconocer que algunas veces debido a mi mal comportamiento, me suspendieron la entrada, pero todo eso me ayudó en su momento a valorar y a esforzarme en ser más disciplinado, es algo que aprendí aquí”, dijo Cejudo.

Cejudo fue campeón de lucha en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008, pero después enfocó su carrera a las artes marciales y firmó con Ultimate Fighting Champioship (UFC) donde se convirtió en el actual campeón en la categoría de peso mosca.

“No importa cual sea tu propósito en la vida, lo puedes alcanzar, pero para ello primero debes soñar en grande, pero para lograr ese sueño debes estar dispuesto a realizar un sacrificio todavía más grande y si lo haces, te aseguro que obtendrás la victoria”, aconsejó Cejudo a decenas de niños y jóvenes presentes.

El Centro Comunitario Wesley Golden Gate ofreció un homenaje a Cejudo al ponerle su nombre a sus programas extraescolares y a la vez, los luchadores de la UFC entregaron un donativo de cinco mil dólares.

La historia de Cejudo es realmente inspiradora, es el más joven de siete hermanos, sus padres emigraron de México y se separaron cuando él tenía apenas 4 años, salió de las calles para convertirse en campeón estatal de lucha libre, después medallista de oro olímpico y ahora campeón de las artes marciales mixtas.

“No importa quien eres, ni de donde vienes, ni quienes son tus padres, tu puedes lograr todas tus metas, si tienes la valentía de luchar por ellas”, afirmó el joven campeón los pequeños.

Cejudo estuvo en Phoenix ayudando a promover la cartelera de UFC que se presentó el pasado fin de semana y cuando le preguntaron sobre algún lugar al que le gustaría regresar algo, no dudó en decir que el Centro Comunitario Golden Gate.

“No ha cambiado nada desde que yo era un chico como ustedes que venía a éste lugar a pasar las tardes, es más, sigo viendo las mismas caras amables detrás del mostrador y por eso ahora vengo a regresar un poco de lo mucho que me dieron”, afirmó.

Cejudo extendió su saludo para el Departamento de Policía de Phoenix y reconoció la labor que realizan para mantener la seguridad en las calles.

“Pero sobre todo por no haberme llevado cuando yo andaba de vago”, bromeó.

Con su carisma y sencillez, Cejudo convivió con los pequeños, firmó autógrafos y posó para las fotos, dejando en claro que aunque seas el campeón, no hay nada como regresar a casa.