La idea de que es el momento más feliz de la vida quizá no sea realista.

Salud

El embarazo no siempre es una época feliz. El suicidio es una importante causa de muerte entre las mujeres embarazadas y las mujeres que habían estado embarazadas recientemente, encuentra un nuevo estudio.

“El suicidio se encuentra entre causas de muerte como las hemorragias y la hipertensión”, dijo el Dr. Richard Silver, catedrático de obstetricia y ginecología en HealthSystem de la Universidad de North Shore, en Chicago.

“No hay duda de que el embarazo es un momento en que problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad y los pensamientos suicidas se manifiestan”, añadió Silver, que no participó en el estudio.

Las mujeres embarazadas y las que habían estado embarazadas recientemente pueden ser vulnerables a la enfermedad mental debido a los cambios en los niveles de las hormonas, apuntó Silver. También, la “expectativa de que el embarazo debería ser una época feliz” quizá sea poco realista, sugirió.

En el estudio, investigadores canadienses siguieron a mujeres de Ontario de 1994 a 2008. Encontraron que el 5 por ciento de las muertes durante el embarazo o el primer año tras el embarazo se debieron al suicidio.

Y esas mujeres utilizaron unos métodos particularmente letales para suicidarse, como ahorcarse, saltar o caer. Esto sugiere que quizá estén en un riesgo más alto de completar un suicidio que otros, apuntaron los autores del estudio.

Silver dijo que la investigación apunta a la importancia de una monitorización cercana de la salud mental de las mujeres durante el embarazo y después, cuando muchas mujeres experimentan depresión postparto.

La depresión postparto es común, y podría durar más de lo que muchos creen, apuntó la autora del estudio, la Dra. Sophie Grigoriadis, de la Clínica del Estado de Ánimo y la Ansiedad en las Mujeres del Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook, en Toronto.

“Las tasas reportadas varían, y algunos estudios sugieren que afecta a cerca de un 20 por ciento de las madres”, dijo Grigoriadis.

“Normalmente, el periodo postparto se ha limitado a los primeros 30 días o a hasta seis semanas tras el parto”, añadió. “Nuestro estudio encontró que en promedio las mujeres estaban en el séptimo mes tras el parto cuando fallecieron por suicidio. Eso significa que debemos seguir siendo vigilantes en la evaluación de las mujeres hasta bien avanzado el primer año postparto”.

Las muertes durante y poco después del embarazo han aumentado en Estados Unidos desde 2000, según un estudio publicado en agosto de 2016 en la revista Obstetrics & Gynecology. Se estima que en 2014, en Estados Unidos casi 24 mujeres murieron durante el embarazo o en un plazo de 42 días después por cada 100,000 nacimientos vivos.

No analizaron las causas, pero otro estudio en la misma edición de la revista observó las muertes maternas en Illinois de 2002 a 2011. Encontró que más de un tercio fueron causadas por homicidio, abuso de sustancias, suicidio y accidentes de coche.

La meta del nuevo estudio era comprender mejor el suicidio en esas mujeres, con el objetivo de desarrollar unas mejores estrategias de evaluación y prevención, planteó Grigoriadis.

Ella y sus colaboradores encontraron que 51 (un 5.3 por ciento) de casi 1,000 mujeres se suicidaron durante el embarazo o en el año tras el parto. Durante el embarazo mismo, dijo, más o menos un 4 por ciento de 453 mueres se debieron al suicidio.

La tasa general de suicidio en las mujeres canadienses es similar, señaló Grigoriadis.

Pero “el embarazo y el postparto se ven en general como épocas de alegría, entusiasmo y felicidad para las mujeres”, comentó. “Es probable que ver que las mujeres son igual de vulnerables al suicidio durante este periodo que en otros momentos de sus vidas sea bastante sorprendente para la mayoría de personas”.

Los hallazgos también mostraron que menos de la mitad de las mujeres que se suicidaron en el embarazo o en el periodo postparto habían utilizado servicios de salud mental en el último mes de vida, aunque muchas habían tenido contacto con otros profesionales de la atención de la salud, como obstetras y pediatras, dijo Grigoriadis.

“Esto nos muestra que los médicos de consultorios de familia, los obstetras y los pediatras tienen un rol importante en la prevención y las intervenciones del suicidio en las mujeres embarazadas y postparto”, añadió.

Otro estudio reciente liderado por investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte encontró que más o menos la mitad de 211 madres que habían dado a luz en los tres años anteriores parecían tener síntomas de un trastorno de estado de ánimo postparto, como ansiedad o depresión.

Pero 1 de cada 5 en esa categoría no había informado a sus proveedores de atención de la salud sobre sus síntomas.

Grigoriadis dijo que investigaciones anteriores han mostrado que las estadísticas del suicidio relacionado con el embarazo en Estados Unidos son similares a las reportadas en el estudio canadiense.

¿Cómo pueden las futuras y nuevas madres protegerse?

“El mensaje es no subestimar la gravedad de los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, y hablar con cualquiera de los proveedores de atención de la salud si se siente triste, ansiosa o suicida”, aconsejó Grigoriadis. “Usted no está sola. Es más común de lo que se reconoce, y hay ayuda disponible”.

La investigación ha mostrado que el primer año tras el embarazo es un momento particularmente vulnerable, dijo Grigoriadis.

Silver añadió que los médicos no deben evitar recetar medicamentos psiquiátricos solo porque una mujer esté embarazada o lactando.

El estudio aparece en la edición del 28 de agosto de la revista CMAJ.

FUENTES: Richard Silver, M.D., chairman, obstetrics and gynecology, and chief academic officer, NorthShore University HealthSystem, Chicago; Sophie Grigoriadis, M.D., Ph.D., Women’s Mood and Anxiety Clinic, Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto, Canada; Aug. 28, 2017, CMAJ