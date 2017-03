INTERNACIONAL

En la Alameda de León, Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, suscribió un Acuerdo de Unidad por la Prosperidad del pueblo y el Renacimiento de México.

Agradeció a los ciudadanos de Oaxaca por participar en el evento que es para lograr, entre todos y desde abajo, de manera pacífica, la transformación que necesita nuestro país.

Durante la asamblea, recordó que un día como hoy, 18 de marzo, pero de 1938, Lázaro Cárdenas expropió el petróleo para beneficio de los mexicanos.

“Ahora estos traidorzuelos lo han vuelto a entregar. Hacemos el compromiso con los que han luchado por mantener los bienes, les decimos que cuando triunfe nuestro movimiento revisaremos las reformas y el pueblo decidirá lo que más nos conviene a todos”, expresó.

López Obrador recordó al líder social oaxaqueño, Ricardo Flores Magón, quién decía que “solo el pueblo puede salvar al pueblo” y, agregó, “solo el pueblo organizado puede salvar a la nación”. Resaltó que esa es la razón principal del acuerdo.

Sobre Oaxaca, dijo, cuando triunfe MORENA se va a desarrollar el país de sur a norte, porque ha habido un desequilibrio. “El sur sureste se quedó en el abandono, a pesar de que aquí están las riquezas de México: petróleo, costas, agua, gas, potencial turístico y su historia, el pasado indígena”.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA lamentó que a pesar de todas las riquezas, en la zona sur sureste, se encuentran los estados más pobres del país.

“Vamos a iniciar en el sur de la Península de Yucatán hacia el Río Bravo. Sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, va a haber trabajo, porque vamos a sembrar: café, plátano. Trabajar con comuneros de Oaxaca que viven y cuidan los bosques. Apoyar a los productores”, expresó.

Informó que MORENA está defendiendo a los migrantes de un presidente grosero y prepotente que está acosando a los paisanos mexicanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Criticó que el priista, Enrique Peña Nieto, no ha hecho nada por los migrantes, “se ha quedado callado”. Por eso, insistió, está haciendo una gira por ciudades de Estados Unidos. El lunes, el presidente de MORENA encabezará una asamblea en San Francisco, California.

Reiteró que los que ven a MORENA crecer están muy nerviosos y están provocando. “Antier salió el secretario de Gobernación, Osorio Chong, queriéndose subir al ring”.

Recordó que cuando estaban por imponer la reforma educativa, salía todo el tiempo el secretario de Educación, Aurelio Nuño, a provocar y nunca le respondía. “Será lo mismo para Osorio. Nada, no caeremos en provocaciones”.

El dirigente de MORENA, Salvador Jara Cruz leyó el acuerdo:

“El 20 de noviembre de 2016, en el Congreso celebrado en la Ciudad de México, los delegados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobamos la convocatoria abierta a mujeres y hombres, pobres y ricos, a pobladores del campo y de la ciudad, religiosos o libre pensadores, para luchar juntos y lograr, por la vía pacífica y legal, un cambio de régimen y hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno”.

“Llamamos a todos los mexicanos a incorporarse a la gran tarea de transformación nacional, no solo a simpatizantes y a ciudadanos independientes sino también a los militantes de otros partidos. Nuestros adversarios están en las cúpulas de poder económico y político y en las burocracias corruptas de los partidos. Abajo no tenemos diferencias con nadie; el problema está arriba”.

“En realidad, son muy pocos los que oprimen a muchos. En la base y en las clases medias hay un profundo deseo de liberación, de hacer realidad la justicia y de establecer una auténtica democracia”.

“Aun cuando antes de las elecciones presidenciales se dará a conocer el Nuevo Proyecto de Nación 2018-2024, adelantamos que la propuesta se resume en gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar lo que se ahorre para financiar el desarrollo del país”.

“Con esta nueva forma de hacer política, se logrará el bienestar material y el bienestar del alma para la felicidad de todos. Entorno a estos ideales nos cohesionaremos las fuerzas progresistas y democráticas de México”.

“Este acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México lo podrán suscribir militantes de todos los partidos políticos, miembros de organizaciones sociales y ciudadanos independientes, en las principales plazas públicas de las 32 entidades federativas de la República”.