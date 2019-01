El enfermero arrestado por agresión sexual en Hacienda HealthCare entregó el documento que la autorizaba a ejercer la enfermería

Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- El enfermero acusado de violar a un paciente en Hacienda HealthCare ha hecho entrega de su licencia de enfermería, según la Junta de Enfermería del Estado de Arizona.

Según los documentos, en lugar de una audiencia formal, Sutherland entregó voluntariamente su licencia a la Junta Estatal el jueves.

Según la Junta, Sutherland puede solicitar que se le vuelva a emitir su licencia después de un período de tres años o, si se le declara culpable, puede volver a aplicar después de cumplir su condena.

Sutherland ingresó en la cárcel el miércoles después de que la policía de Phoenix dijera que su ADN coincidía con el del bebé que nació de la paciente en Hacienda HealthCare.

La paciente, que ha vivido en Hacienda HealthCare durante más de 20 años, se describe como un “tetrapléjica en un estado de conciencia que no responde” y no pudo acceder al contacto sexual que daría lugar al embarazo.

Sutherland había trabajado en Hacienda HealthCare como enfermero práctico con licencia desde 2012 y su último turno fue el 20 de enero.

Hacienda HealthCare emitió un comunicado en el que afirmaba que Sutherland fue despedido tan pronto como la gerencia descubrió que había sido arrestado.

La declaración continuó diciendo que se había sometido a una exhaustiva verificación de antecedentes antes de ser contratado.

“Antes de comenzar a trabajar con Hacienda, se sometió a una exhaustiva verificación de antecedentes, incluida una búsqueda prolongada de antecedentes penales, una búsqueda en múltiples registros gubernamentales, incluidos registros de delincuentes sexuales y registros del Departamento de Seguridad Económica y Servicios de Protección Infantil de Arizona, y verificación de sus referencias personales”, dice el comunicado.

En cuanto a los médicos de la víctima, el doctor Thanh Nguyen, su médico de cabecera, tuvo su contrato suspendido el 15 de enero. Sin embargo, la junta médica no ha tomado ninguna medida sobre él.

La Junta está preparada para discutir este caso hoy en una reunión abierta programada para las tres de la tarde en el edificio de la Junta de Enfermería en el centro de Phoenix. El público es bienvenido a asistir.