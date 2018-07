La actriz dice que el cantante debería de estar agradecida con su hija

Sylvia Pasquel, considera que la serie de Luis Miguel está contando una verdad inexacta, misma que le ha causado daño a gente querida del cantante, como en el caso de su hija Michelle Salas, luego de que en la bioserie de “El sol de México”, se presentara a Stephanie Salas, como una mujer que fue un desliz del cantante.

“Sí he visto la serie de Luis Miguel y está interesante, pero también me ha servido para darme cuenta que cada quien platica su verdad. Luis Miguel, la narra a su manera, lo que sí creo es que aquí se pasan cosas por alto, una cosa es la ficción y otra cosa es que al exponerlas hieras a las personas que quieres. Con esta serie he aprendido que cuando la verdad no es exacta, se puede ofender a la gente y lo comento por el caso de mi hija”, explicó.

La Pasquel, cansada de que se hable de su hija, señaló que Luis Miguel debería agradecerle a Stephanie que nunca necesitó del cantante para sacar adelante a su primogénita, con la que hoy tiene una buena relación con el cantante.

“Lo más rescatable de todo esto es que nadie valora que mi hija sacó adelante a mi nieta Michelle, y que hizo un muy buen trabajo con sus hijas. Son talentosas, sanas, cero escándalos y que han salido adelante solas”, finalizó.