Los países acordaron implementar medidas como gravar el tabaco y establecer áreas públicas libres de humo

SALUD

Después de que 180 países acordaran un tratado internacional de control del tabaco en 2005, hubo una reducción del 2.5 por ciento en el tabaquismo en todo el mundo durante la década siguiente, muestra un estudio reciente.

Todos los países participantes aceptaron el Convenio Marco de Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los países firmantes se comprometieron a introducir políticas como poner impuestos al tabaco y establecer áreas públicas libres de humo.

También acordaron crear etiquetas de advertencias, prohibiciones a los anuncios, y respaldar los servicios para dejar de fumar.

“El estudio proporciona evidencias firmes de que el CMCT ha conducido a un aumento significativo en la implementación de las medidas de control del tabaco”, dijo el coautor del estudio, Geoffrey Fong, profesor de psicología y estudios sobre la salud en la Universidad de Waterloo, en Canadá.

Fong y sus colaboradores revisaron los datos de 116 países que firmaron el tratado y de 10 que no lo hicieron. En general, las tasas de tabaquismo en los 126 países se redujeron de aproximadamente un 25 por ciento en 2005 a un 22 por ciento en 2015.

Las tasas de tabaquismo se redujeron en 90 países. El consumo de tabaco siguió siendo el mismo en 12 países. Y en 24 países en realidad se fumó más.

Hubo reducciones mucho mayores en las tasas de tabaquismo en los países que implementaron completamente más de las medidas del tratado de control del tabaco.

En general, cada medida adicional que fue implementada del todo se asoció con una reducción del 1.6 por ciento de las tasas de tabaquismo.

La medida introducida más frecuentemente fue la de las áreas públicas libres de humo. El 28 por ciento de los países estudiados que formaban parte del tratado habían implementado esta medida.

Solo el 13 por ciento de los países implementaron las prohibiciones a los anuncios de tabaco, encontró el estudio.

El estudio fue publicado el 21 de marzo en la revista The Lancet Public Health.

“El CMCT de la OMS ha sido un éxito para la reducción del consumo de tabaco en los países que realizaron una implementación firme y experimentaron una bajada de las tasas de tabaquismo, en un grado mucho mayor que en los países que no lo hicieron”, señaló Fong en un comunicado de prensa de la revista.

Pero aunque “el progreso del Convenio Marco de Control del Tabaco de la OMS ha sido notable, todavía hay muchos países en los que la nacionalización del tratado y su implementación se han quedado cortas”, dijo.

“Una causa importante de esto es la influencia de la industria tabacalera, particularmente en los países con ingresos bajos e intermedios”, indicó Fong.