Itati Cantoral nos muestra su lado cómico en la séquela Frida No Manches 2

Sandra Muñoz

Itatí Cantoral se une al elenco de Frida No Manches 2 encabezado por Omar Chaparro y Martha Higareda quienes regresan cargados de más rebeldía y bromas en la anticipada séquela No Manches Frida 2.

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la actriz, vía telefónica desde Los Ángeles, California donde se encontraba promocionado su divertidísima película Frida No Manches 2.

En la divertidísima séquela, Cantoral demuestra que es una actriz cómica muy efectiva. “Mira que he hecho comedia, es un género que me gusta muchísimo, pero la vida me llevo a no explotarlo tanto. Al unirme a este proyecto empecé a estudiar a mi personaje y hacer lo que el director me pedía. Me divertí, y me permití hacer el ridículo. Hice este personaje con mucho amor y notaba como hacia reír a mis compañeros a los técnicos. “dice Cantoral.

En la película los personajes tendrán que afrontar bastantes decepciones, obstáculos y sobre todo tendrán que unirse para evitar el cierre de su amada preparatoria Frida Kahlo. “Vengan a verla, es un gran elenco y la van a pasar muy bien con toda la familia. La trama de la película aparte de graciosa retoma la importancia de la unión, que la unión hace la fuerza cuando trabajamos en equipo. También nos recuerda la importancia de escuchar a los jóvenes y que como padres hay que seguir sus inquietudes.” nos comenta la actriz mexicana quien es mejor conocida por sus actuaciones como la villana en las novelas.

Y vaya que es una super villana, por lo que no podíamos cerrar la entrevista sin preguntarle sobre la famosa escena de la maldita lisiada,” Mira es la peor escena de la televisión. Sobre actuada, pero es una escena única. Que ahora es parte del arte pop mexicano”.

Sinopsis

En la continuación de la exitosa película No Manches Frida, el elenco estelar de la original (OMAR CHAPARRO y MARTHA HIGAREDA) y algunos nuevos personajes (ITATÍ CANTORAL y AARÓN DÍAZ) regresan cargados de más rebeldía y bromas, pero esta vez, dejan el patio de la escuela y se van a la playa en ¡NO MANCHES FRIDA 2! Pero hay problemas en el paraíso… literalmente. Zequi (Omar Chaparro), el exconvicto aparentemente reformado, está a punto de casarse con el amor de su vida, la adorable e inteligente Lucy (Martha Higareda), pero los nervios del día se transforman en un desastre total y Lucy cancela la boda. Mientras tanto, la escuela se encuentra en graves problemas y se dirige a la playa para competir en el torneo más importante de sus vidas. Cuando llegan al paradisiaco puerto, Lucy se encuentra con su novio de la preparatoria, Mario (Aaron Díaz), que se convirtió en un tremendo galán y ahora, es el entrenador del equipo rival y Zequi deberá enfrentarse a su mayor competencia. Ahora, este deberá hacer todo lo que esté a su alcance para controlar a sus rebeldes estudiantes, volver a conquistar a Lucy y como si esto fuera poco, hacer triunfar al Instituto Frida Kahlo para así evitar que la escuela sea clausurada.

La divertida película regresa con una nueva historia protagonizada por Omar Chaparro y Martha Higareda, junto a Aarón Díaz e Itatí Cantoral.

Aarón Díaz e Itati Cantoral en la película No Manches Frida 2