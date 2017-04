Por Hugo Laveen

Prescott, AZ.— Un conductor de taxi de Prescott fue arrestado el domingo por la mañana por presuntamente agredir sexualmente a su pasajera.

Según la oficina del sheriff del condado de Yavapai, la pasajera y su amiga habían estado bebiendo mientras que visitaban clubs en la popular Línea del Whisky en Prescott. .

La pasajera, una mujer de unos 30 años, admitió tener largo tiempo bebiendo con su amiga y decidió tomar un taxi para llegar a casa a salvo. La mujer dijo durante el paseo, el taxista pasó por el turno a su vecindario, condujo un poco más y luego se detuvo.

El conductor salió de la cabina. Se acercó a su lado del vehículo y abrió la puerta. El pasajero le dijo a YCSO que el hombre había quitado porciones de su ropa y la había asaltado sexualmente mientras ella se resistía.

Ella le dijo a los diputados que el conductor sólo detuvo el asalto cuando se escuchó el despachador de radio tratando de averiguar por qué la tarifa estaba tomando tanto tiempo.

El conductor finalmente la llevó a casa. Antes de partir, la víctima exigió su nombre y la identificación de la compañía de taxis. YCSO dice que él le dijo que su nombre era Juan y proporcionó la identificación de un servicio competidor de CA.

No cobró a la víctima por el viaje. La víctima dio una descripción física de su atacante. Alrededor de las 3:15 am, un diputado vio un taxi de minivan de color amarillo hacia el norte en la calle Montezuma, que eventualmente se detuvo en la estación de servicio Maverick en el bloque 600 de Whipple Street.

Mientras el diputado estaba estacionado cerca, el conductor nunca salió de su taxi. El diputado se acercó al conductor a pie y observó que coincidía con la descripción sospechosa proporcionada por la víctima.

Según YCSO, el conductor fue identificado como Casey Bright de Prescott Valley, 63 años de edad, que afirmó que no conocía a ningún taxista llamado John. Cuando se le preguntó acerca de una reciente parada en el vecindario de víctimas, el conductor admitió dejar a una mujer intoxicada en esa zona antes.

Un chequeo del registro de Bright confirmó que había llevado a la víctima a la casa. También admitió mentir a la víctima con respecto a su nombre y la identificación de la compañía de taxis. Bright afirmó que cualquier contacto sexual era consensual.

Una vez que la investigación fue terminada, Bright fue arrestado por un cargo de asalto sexual y permanece en la cárcel de Camp Verde con una fianza de $50,000. Dólares.