Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- La inmigración ha superado a la educación como el principal problema entre los votantes de Arizona, según una nueva encuesta divulgada por KTAR News.

La encuesta de OH Predictive Insights realizada el lunes y martes y publicada el viernes mostró que el 37 por ciento de los posibles votantes de Arizona dijeron que la inmigración era el principal problema en el estado, con un 25 por ciento más preocupado por la educación.

Eso fue un cambio de la última encuesta de la firma de investigación con sede en Phoenix sobre el tema, que mostró que la educación fue del 32 por ciento y la inmigración del 31 por ciento.

“Esto demuestra que la política es muy dinámica, y con el problema actual de la caravana que viste ahora, el tema principal es la inmigración”, dijo Mike Noble, el principal encuestador de OH Predictive, a KTAR News 92.3 FM el viernes.

Añadió que podría significar que el movimiento de maestros de Red for Ed está “empezando a morir”.

La atención médica fue tercera en el sondeo con 19 por ciento, 5 puntos más.

Se preguntó a los encuestados si Arizona iba en la dirección correcta, y el 49 por ciento dijo que sí, un aumento de 3 puntos. Eso fue lo más alto que ha pasado todo el año, dijo Noble. Las respuestas de “no” se mantuvieron constantes en 38 por ciento.

La encuesta también mostró una caída en la aprobación de trabajo del presidente Donald Trump en Arizona, de 55 por ciento a 54 por ciento. Su índice de desaprobación aumentó de 44 por ciento a 46 por ciento.

“Él vino e hizo el mitin aquí en Arizona y en realidad bajó 1 punto y su negativo subió solo unos pocos puntos … así que fue contraproducente para Trump que vinierá a Arizona”, dijo Noble.

También se preguntó a los votantes si habían enviado sus boletas, y el 59 por ciento dijo que lo había hecho, y el 29 por ciento planeaba enviarlas por correo. El doce por ciento dijo que esperarían hasta el día de las elecciones el 6 de noviembre para votar.

Sin embargo, la información divulgada el jueves por Garrett Archer, analista de datos de la Oficina del Secretario de Estado de Arizona, dijo que aproximadamente el 35 por ciento de todos los votos habían sido devueltos.

La encuesta predictiva de OH de 600 probables votantes de Arizona tuvo un margen de error de más o menos 4 por ciento.