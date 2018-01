Por Hugo Laveen

Teesto, AZ. El departamento de policía de la nación Navajo está buscando a una niña que se cree que fue secuestrada por su padre. Si bien las circunstancias no estaban disponibles de inmediato, la policía era clara: “Se cree que Delilah Nelson está en PELIGRO si no se encuentra inmediatamente”, dice una alerta de noticias del Departamento.

La policía dijo que Shawn Nelson no tiene la custodia de Delilah, de 15 meses, y que se llevó a la bebé de casa de su abuela en Teesto, AZ. No está claro si la abuela es materna o paterna, pero ella es la tutora legal de Delilah, según los investigadores.

Delilah es nativa americana. Ella mide aproximadamente 2 pies de alto y pesa 30 libras; ella tiene cabello negro y ojos marrones. La policía no sabe qué llevaba puesto cuando la llevaron.

El padre de Delilah es descrito como un nativo americano de 40 años. Mide 5 pies 6 pulgadas de alto y pesa 232 libras. Al igual que su hija, él tiene cabello negro y ojos marrones.

No había una descripción del vehículo en la alerta de noticias de la policía, y no se sabe si Nelson, que es de Dilkon, está armado.

Si tiene información sobre Nelson y Delilah, llame al Departamento de Policía de Navajo al 928-657-8075.

Teesto, que se encuentra en la frontera entre la Nación Navajo y Hopi (cruzando la carretera 87 desde Seba Dalkai), se encuentra a unos 20 minutos al norte de Dilkon, que está a 3.5 o 4 horas al noreste de Phoenix, dependiendo de la ruta.

Sin alerta ámbar

Los investigadores del Distrito de Dilkon de la policía Navajo no dijeron por qué creen que Delilah está en peligro y por que no se emitió una Alerta Ámbar.

Según un artículo publicado el 17 de diciembre de 2017 en el Navajo Times, el presidente de la Nación Navajo, Russell Begaye, firmó recientemente un contrato para comprar un software que “hará posible que la Nación Navajo establezca su propia Alerta Ámbar …”

Ese software, según el artículo, tiene un sistema de alerta de emergencia, un sistema de alerta inalámbrico y un sistema de alerta nacional. No está claro cuándo se implementará el software, pero las expectativas son altas.

“La compra de este software nos permitirá comenzar un sistema de alerta AMBER en Navajo y otras necesidades de emergencia”, dijo Begaye, según el artículo de Arlyssa Becenti. “Habrá una comunicación más extensa que antes”.

La Nación Navajo, que obtuvo su independencia del gobierno federal de los Estados Unidos en 1868, se extiende por tres estados: Arizona, Nuevo México y Utah, y tiene una población de 250,000 habitantes. Es la reserva más grande de indios americanos en el país.

Sin su propio sistema Alerta Ámbar, la Nación Navajo tuvo que coordinarse con las autoridades de otros estados y / o el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados para obtener información para el público.

El impulso para que la Nación Navajo establezca su propio sistema Amber Alert aumentó después del asesinato y asalto sexual en mayo de 2016 de Ashlynne Mike de 11 años de edad. Su asesino fue condenado a cadena perpetua en el Tribunal Federal de Distrito de Albuquerque en octubre de 2017.

Ashlynne fue contratada un lunes por la tarde, pero el Amber Alert en Nuevo México no se activó hasta las 2:30 a.m. del martes.

“Funcionarios y miembros de la comunidad dicen que tardó demasiado tiempo en obtener información de la tribu para las autoridades externas que podrían ayudar, desperdiciando un tiempo de búsqueda precioso”, según una historia de CBS y AP publicada en ese momento.