Por Hugo Laveen

Casa Grande, AZ. – Todos hemos escuchado la canción “Highway to Hell”. Pero para los conductores en la Interestatal 10 cerca de Casa Grande, eso es lo que podría estar pensando, porque el Templo Satánico de Arizona acaba de adoptar ese tramo de carretera.

Desde The Girl Scouts hasta los Neo Nazis incluyendo al KKK en todo Estados Unidos, los grupos polémicos han utilizado el programa Adopt A Highway para impulsar sus campañas.

Aquí en Arizona, hay un nuevo patrocinio para cuidar y eliminar escombros de la carretera: los Satanistas.

Stu de Haan, que vive en Tucson, es uno de los miembros fundadores del Templo Satánico de Arizona. “La gente tiene esta percepción de que un lado hace las cosas buenas y el otro lado todas las cosas malas”, dijo de Haan.

Fue idea del capítulo de Arizona adoptar este tramo de carretera cerca de Casa Grande, un lugar centralizado para los miembros de este capítulo de apenas 2 años. “Lo que realmente estamos mostrando aquí es que el satanismo es una religión legítima, aunque no es teísta, estamos demostrando que las personas tienen un sentido de comunidad y quieren involucrarse”.

De Haan dijo que los miembros no adoran al diablo, simplemente no creen en Dios. Y varían en edad y datos demográficos. Al menos una docena de personas se presentaron a la primera limpieza justo después de que se aprobara el patrocinio en septiembre y recientemente para la limpieza de este mes.

“Mucho de lo que escuchamos es de los ’80 y ’90 llamado el ‘Pánico Satánico’, mitos salvajes y atroces que nunca se demostró que fueran verdad”, dijo de Haan.

De Haan dijo que este es un grupo que solo quiere que la gente lo sepa, al menos los conductores a lo largo de la I-10 y Casa Grande, existen, son amistosos y también odian la basura.