Por otra parte, los jóvenes populares podrían acabar con más ansiedad posteriormente, sugiere un estudio

Salud

Si usted no era uno de los chicos populares con docenas de “mejores amigos”, puede consolarse con una nueva investigación que sugiere que tener amistades cercanas es mejor para la salud mental en la adultez que tener muchos amigos en secundaria.

“Nuestra investigación encontró que la calidad de las amistades durante la adolescencia podría predecir de forma directa aspectos de la salud mental y emocional a largo plazo”, afirmó la líder del estudio, Rachel Narr, estudiante de postgrado en la Universidad de Virginia.

“Los estudiantes de secundaria con mejores amigos de una calidad más alta tendían a mejorar en varios aspectos de la salud mental con el tiempo, mientras que los adolescentes que eran populares entre sus pares durante la escuela secundaria podrían ser más propensos a la ansiedad social más adelante en la vida”, dijo en un comunicado de prensa de la Sociedad de Investigación sobre el Desarrollo Infantil (Society for Research in Child Development).

El estudio incluyó a 169 adolescentes y adultos jóvenes a quienes se siguió durante 10 años, desde los 15 hasta los 25 años de edad. Alrededor del 60 por ciento eran blancos y 29 por ciento negros. La mediana de ingresos familiares iba de 40,000 a 60,000 dólares.

Cada año, los voluntarios del estudio respondían a preguntas sobre sus amigos, y sobre cómo les iba en términos de factores como la ansiedad y los síntomas de depresión. Sus amigos cercanos también hablaron sobre las amistades en entrevistas.

Los investigadores consideraron que algunas de las amistades eran de alta calidad, lo que significaba que los amigos estaban apegados entre sí, se daban apoyo mutuo y eran honestos el uno con el otro.

Los adolescentes que priorizaban las relaciones cercanas a los 15 años tenían menos ansiedad social, más autoestima y parecían tener menos síntomas de depresión a los 25 que los demás voluntarios del estudio, mostraron los hallazgos.

Pero los jóvenes que sus pares consideraban como más populares tenían más ansiedad social en la adultez temprana, según el informe.

El estudio aparece en la edición del 22 de agosto de la revista Child Development.

“Nuestro estudio afirma que formar amistades cercanas sólidas probablemente sea uno de los elementos más críticos de la experiencia social adolescente”, afirmó el coautor del estudio, Joseph Allen, profesor de psicología en la Universidad de Virginia.

“Caerle bien a un grupo de mucha gente no puede sustituir la formación de amistades profundas y de apoyo. Y esas experiencias siguen con uno, más allá de lo que suceda después. A medida que la tecnología facilita cada vez más formar una red social de amigos superficiales, enfocar el tiempo y la atención en cultivar conexiones cercanas con menos individuos debe ser una prioridad”, planteó Allen.

Es importante anotar que este estudio solo se diseñó para buscar una asociación entre las amistades y la salud mental. No probó causalidad.

FUENTE: Society for Research in Child Development.