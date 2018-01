Por Hugo Laveen

Yuma, AZ. El Departamento de Policía de Yuma dijo que una tercera tienda de conveniencia ha sido víctima de un robo a mano armada esta semana.

YPD dijo el miércoles por la mañana que los agentes respondieron al informe de un robo a mano armada en el Circle K, 637 E. 32 nd Street.

A través de la investigación inicial, los oficiales se enteraron que dos hombres entraron al negocio y amenazaron al empleado con una pistola y tomaron una cantidad no revelada de dinero.

Los sospechosos huyeron de la escena a gran velocidad por Arizona Avenue y fueron vistos yendo a un complejo de apartamentos ubicado en 1900 S. 2 nd Avenue.

Los oficiales detuvieron a cuatro sospechosos que finalmente fueron arrestados. Este caso aún está bajo investigación.

No se han reportado lesiones relacionadas con este caso.

El Departamento de Policía de Yuma alienta a cualquier persona que tenga información sobre este caso a llamar al Departamento de Policía de Yuma al 928-373-4700 o al 78-Crime al (928) 782-7463 para permanecer en el anonimato.