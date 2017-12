Por Hugo Laveen

New York.– Un hombre que llevaba una bomba de fabricación casera detonó su explosivo en una pasarela en la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria cerca de Times Square el lunes, hiriendo a tres personas y causando caos en uno de los centros más concurridos de la ciudad, dijeron los funcionarios.

Las autoridades calificaron la explosión en la terminal de la calle 42 y la Octava Avenida de un “intento de ataque terrorista” y la policía identificó al sospechoso como Akayed Ullah, de 27 años; todo hace suponer que es un ataque aislado.

Ullah fue herido y está bajo custodia, dijeron las autoridades.

Ullah dijo a los investigadores que llevó a cabo el ataque debido a las recientes acciones israelíes en Gaza, dijo una fuente policial.

El sospechoso es de ascendencia bangladeshí y vive en Brooklyn, según las fuentes policiales dijeron. Ullah tenía una licencia de Taxi & Limousine Commission desde marzo de 2012 hasta marzo de 2015, después de lo cual no se renovó la licencia, dijo el portavoz de TLC, Allan Fromberg. No está claro “si manejó para una base en particular, o si simplemente obtuvo la licencia pero no manejó en absoluto”, dijo Fromberg.

Su vecino Alan Butrico que posee una propiedad en Brooklyn al lado de la casa donde Ullah vive con su familia, dijo que Ullah vive en el sótano, mientras que su hermana y su hermano viven encima de él. “Él no era amable en absoluto. La familia estaba muy callada ellos mismos. No hablan con nadie. Simplemente se quedan allí”, dijo, y agregó que sus inquilinos dijeron haber escuchado “gritos y gritos” provenientes de la casa de Ullah las últimas dos noches. Los inquilinos no llamaron a la policía, dijo.

Ullah llevaba un “dispositivo explosivo de baja tecnología improvisado conectado a su cuerpo”, que detonó intencionalmente, dijo el comisionado de Policía James O’Neill. El dispositivo, una bomba de tubo, estaba sujeto a Ullah con velcro y cremalleras, dijo John Miller, comisionado adjunto de inteligencia y contraterrorismo del NYPD.

Según un alto funcionario policial de Nueva York y un funcionario municipal que recibió información sobre la investigación, Ullah le dijo a la policía que fabricó el dispositivo en su lugar de trabajo. No está claro dónde está empleado. El gobernador Andrew Cuomo agregó durante una conferencia de prensa: “Cualquiera puede acceder a Internet y descargar basura y vileza sobre cómo armar un artefacto explosivo de nivel amateur, y esa es la realidad con la que vivimos”.

Ullah se encuentra ahora en el Hospital Bellevue, donde está siendo tratado por laceraciones y quemaduras en las manos y el abdomen, dijo el comisionado del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, Daniel Nigro.

Hubo otras dos víctimas en Mount Sinai West y una en Mount Sinai Queens están siendo tratadas por dolores de cabeza y zumbidos en los oídos, dijo Nigro.

No está claro si Ullah está vinculado a alguna organización terrorista, pero cuando se le preguntó si Ullah estaba conectado con ISIS, O’Neill respondió solo que Ullah “sí hizo declaraciones, pero no hablaremos de eso”.

La explosión detonó alrededor de las 7:20 a.m. en una pasarela subterránea que conecta dos líneas de metro, dijeron las autoridades.