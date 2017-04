Por Hugo Laveen

Theranos, Inc., ha aceptado pagar $4,65 millones para cubrir los reembolsos completos por cada cliente de Arizona que usó los servicios de pruebas de la compañía, anunció el martes el Procurador General de Arizona, Mark Brnovich.

El acuerdo con la empresa con sede en Palo Alto, California cubre más de 175.000 arizonenses que pagaron por análisis de sangre entre 2013 y la suspensión de los servicios de Theranos el año pasado, dijo Brnovich.

Theranos fue demandado por la oficina de Brnovich bajo la Ley de Fraude al Consumidor del estado. La compañía también acordó pagar $200,000 en multas civiles y $25,000 en honorarios de abogados y estará sujeto a penalidades civiles por violaciones futuras.

“Quería asegurarme de que cada Arizonense que compró un análisis de sangre en ese período, recibió un reembolso”, dijo Brnovich en una entrevista. “Porque había una gran pregunta acerca de cuántos resultados eran precisos, y cuántos eran inexactos.

“Dijeron que aproximadamente el 10,5 por ciento eran inexactos, y no importaba”, añadió. “Para mí, en nombre de los consumidores, sé que me preocuparía ‘¿cómo sé si mi prueba era exacta o no?'”

Theranos dijo en un comunicado que también acordó no ejecutar ningún laboratorio autorizado en Arizona durante los próximos dos años.

Theranos cerró sus laboratorios clínicos en varios estados y centros de bienestar dentro de las tiendas Walgreens de Arizona en octubre y despidió a una gran parte de su fuerza de trabajo. La medida se produjo después de que los reguladores federales prohibieron a la fundadora y CEO de la compañía, Elizabeth Holmes, poseer o administrar un laboratorio médico durante dos años.

Theranos había apelado la prohibición, pero anunció el lunes que había llegado a un acuerdo con los Centros Federales de Servicios de Medicare y Medicaid para resolver los problemas.

La compañía dijo que la agencia federal retiró la revocación de sus certificados de operación de laboratorio y redujo una sanción civil a 30.000 dólares. La compañía acordó no operar ningún laboratorio en todo el país durante dos años.

La investigación federal sobre Theranos siguió a los informes de The Wall Street Journal en los que antiguos empleados dijeron que las pruebas de la compañía eran poco fiables. Después de los informes, la compañía anuló o revisó muchos de sus resultados de pruebas. Solamente en Arizona, el 10 por ciento de 1,5 millones de análisis de sangre fueron anulados o corregidos.

La compañía Holmes fundada en 2003 se retiró de su laboratorio clínico y negocio minorista el año pasado para centrarse en sus máquinas miniaturizadas y automatizadas de análisis de sangre.

Holmes personalmente presionó a la Legislatura de Arizona y al Gobernador Doug Ducey en 2015 para aprobar un proyecto de ley que permite a la gente hacerse un análisis de sangre sin la orden de un médico y sus luchas han sido un revés para Ducey.

Había promocionado la ley como una manera de abrir el estado a negocios nuevos e innovadores – y firmó la legislación con Holmes detrás de él. Ducey ha priorizado atraer empresas y puestos de trabajo a Arizona mediante la adopción de legislación favorable a las empresas y la eliminación de las regulaciones.

Brnovich dijo que presionó duramente para la restitución completa, en parte para asegurar que hubo un castigo duro.

“Quería asegurarme de que la sanción civil fuera lo suficientemente abrupta como para enviar un mensaje no sólo a Theranos sino a otras compañías que si van a violar la ley de protección al consumidor de Arizona vamos a ir tras ellos, y vamos a golpearlos con fuerza “, dijo. Y creo que lo hicimos en este caso.