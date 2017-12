Salud

Si usted o un familiar desarrolla sarna, debe tomar medidas de inmediato, aconseja un dermatólogo.

La sarna es una afección común de la piel provocada por el arador de la sarna. Los síntomas incluyen un sarpullido con comezón, llagas y una costra gruesa en la piel.

“La mayoría de personas contraen la sarna mediante contacto de piel con piel, aunque es posible contraer la sarna por la ropa de cama, la ropa y los muebles infestados”, señaló el Dr. Joshua Zeichner, profesor asistente de dermatología en la Facultad de Medicina Icahn de Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.

“Dado que la sarna es contagiosa, tiende a propagarse con facilidad entre los niños, las madres con hijos pequeños, y los residentes de hogares de ancianos y centros de cuidados a largo plazo”, explicó en un comunicado de prensa de la Academia Americana de Dermatología (American Academy of Dermatology).

Si sospecha que usted o algún familiar tiene sarna, vaya al médico. Los medicamentos para tratar la sarna solo están disponibles con una receta.

Como la sarna es altamente contagiosa, también es importante notificar a las personas cercanas. Si recibe tratamiento, las personas que viven con usted o que tienen un contacto cercano también necesitan tratamiento. De otra forma, pueden adquirir el arador, y usted puede adquirirlo nuevamente, advirtió Zeichner.

El día que comience el tratamiento, lave toda la ropa de cama, la ropa y las toallas en agua caliente, y seque todo en una secadora por calor. Si no puede lavarlo todo en una máquina lavadora, llévelo a una tintorería o séllelo en una bolsa plástica durante al menos una semana para matar a los aradores, que no sobreviven más de tres o cuatro días sin estar en un humano.

También es importante pasar la aspiradora por toda la casa el día que comience el tratamiento. Al acabar, tire la bolsa de la aspiradora o lave el contenedor de la aspiradora con agua caliente y jabón.

No tiene que tratar a sus mascotas porque el arador de la sarna humana no puede sobrevivir en animales, apuntó Zeichner.

FUENTE: American Academy of Dermatology