La propuesta demócrata deberá ser consensuada.

Nacional

Una propuesta de representantes demócratas para abolir la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está lista para ser presentada.

El documento “Abolir ICE”, al que tuvo acceso el Washington Post, es de Mark Pocan, y fue enviado a los demócratas de la Cámara.

La propuesta de legislación es copatrocinada por la representante Pramila Jayapal (D-Washington) Adriano Espaillat (D-N.Y.), ambos inmigrantes.

En una entrevista, Pocan (D-Wisconsin) dijo que la legislación permitiría que las leyes de inmigración se hagan cumplir, pero sin la agencia fundada hace 15 años, debido a que había desviado de su misión original.

“La marca ICE ha sido tan dañada por el presidente (Donald Trump) que ya no puede cumplir su misión original”, consideró Pocan. “Incluso los agentes de ICE reconocen que (esa oficina) no hace lo que se esperaba”.

El proyecto necesita el consenso demócrata, donde hay varios representantes que se oponen.

El plan de Pocan garantizaría que las acciones de empleados federales no estuvieran supeditadas a la violación de derechos humanos para detener a personas por ser indocumentados.

Los demócratas, además de consensuar, deberán ser conscientes de la postura de votantes que, según una encuesta de Politico, están en contra de desaparecer esa oficina de aplicación de la ley migratoria.

Incluso un alto porcentaje de los votantes afirmó que no apoyaría a candidatos que proponer abolir ICE.