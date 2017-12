Salud

Cuando se trata de conseguir y mantener una buena aptitud física, las mujeres podrían tener una ventaja aeróbica respecto a los hombres, sugiere una nueva investigación.

En un pequeño nuevo estudio, los investigadores compararon la absorción del oxígeno y la extracción del oxígeno en los músculos en 18 hombres y mujeres jóvenes mientras hacían ejercicio en una cinta caminadora. La absorción de oxígeno es una medida importante de la aptitud aeróbica.

Las mujeres procesaron de forma constante el oxígeno más o menos un 30 por ciento más rápido que los hombres, según investigadores de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá.

“Los hallazgos contradicen la suposición popular de que los cuerpos de los hombres son naturalmente más atléticos”, comentó en un comunicado de prensa de la universidad el autor del estudio, Thomas Beltrame.

Otro investigador lo expresó de la siguiente manera.

“Encontramos que los músculos de las mujeres extraen el oxígeno de la sangre con más rapidez, lo cual, hablando científicamente, indica un sistema aeróbico superior”, apuntó Richard Hughson, profesor en la facultad de ciencias aplicadas de la salud en la Universidad de Waterloo, y también experto en envejecimiento vascular y salud del cerebro.

Como las mujeres procesan el oxígeno más rápidamente, son menos propensas a acumular moléculas vinculadas con la fatiga muscular, la percepción del esfuerzo y un mal rendimiento deportivo, explicaron los investigadores.

Los hallazgos se publicaron hace poco en la revista Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism.

“Aunque no sabemos por qué las mujeres tienen una absorción más rápida del oxígeno, este estudio pone en cuestión a la creencia convencional”, señaló Beltrame. “Podría cambiar la forma en que abordamos la evaluación y el entrenamiento deportivo en el futuro”.

FUENTE: University of Waterloo