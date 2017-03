No se observó una diferencia en el funcionamiento cerebral en los niños evaluados a los 5 años

SALUD

No hay beneficios de tratar a las mujeres embarazadas que tienen una función tiroidea levemente baja, informan unos investigadores.

Una función tiroidea muy baja durante el embarazo se asocia con un mal desarrollo del cerebro fetal y un mayor riesgo de parto prematuro y pérdida del embarazo. Algunos estudios han sugerido que incluso una función tiroidea levemente baja (llamado hipotiroidismo subclínico) durante el embarazo podría también representar un peligro para el recién nacido.

Este nuevo estudio de más de 97,000 mujeres embarazadas a lo largo de Estados Unidos no encontró evidencias de ello. Los investigadores no observaron diferencias en el desarrollo cerebral entre los niños nacidos de madres con una función tiroidea baja que recibieron o no recibieron medicamentos durante el embarazo.

Tampoco hubo diferencias entre los grupos respecto a las tasas de parto prematuro, mortinatos, pérdida del embarazo y diabetes gestacional, según el estudio, realizado por la red de investigación de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EE. UU.

“Nuestros resultados no respaldan el examen rutinario de la tiroides durante el embarazo, dado que el tratamiento no mejoró los resultados maternos ni infantiles”, señaló en un comunicado de prensa de los NIH la autora del estudio, la Dra. Uma Reddy.

Reddy trabaja en la rama de embarazo y perinatología del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de EE. UU.

Las hormonas tiroideas ayudan a regular los niveles de energía y otras funciones corporales vitales. En el estudio, Reddy y sus colaboradores evaluaron los niveles de hormona tiroidea de más de 97,000 mujeres antes de la semana 20 del embarazo.

Los investigadores asignaron al azar a unas 500 mujeres con una función tiroidea levemente baja a recibir tratamiento con el fármaco levotiroxina (Synthroid) o un placebo.

Tras el nacimiento, todos sus hijos se sometieron a pruebas del coeficiente intelectual y del desarrollo cada año, hasta los 5 años de edad.

Los nuevos hallazgos confirman los resultados de un estudio anterior que incluyó a unas 22,000 mujeres y que siguió a sus hijos hasta los 3 años de edad, dijeron los investigadores.

Los resultados del estudio aparecen en la edición del 1 de marzo de la revista New England Journal of Medicine.