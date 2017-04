Por Hugo Laveen

La policía de Phoenix está investigando un tiroteo que ocurrió en una gasolinera cerca de la Avenida 27 y McDowell Road el sábado por la madrugada.

Según las autoridades, dos partes entraron en una discusión fuera de una gasolinera de Arco justo después de la medianoche.

Una persona recibió un disparo en la pierna.

Según la policía de Phoenix, la víctima estaba siendo transportada a un hospital local, cuando el conductor se puso nervioso.

Funcionarios dijeron que el conductor se detuvo cerca, dejando a la persona herida en el coche.

Funcionarios de la policía de Phoenix añadieron que la víctima de un tiroteo con una herida de bala que no amenazaba su vida estaba cerca del bloque 2800 de West McDowell Road.

Las autoridades dicen que se contactó a varios testigos, pero no se proporcionó información sustancial sobre las circunstancias que rodearon el tiroteo.

Se espera que la víctima sobreviva a la lesión y la investigación continúa.

No hay palabra aún si hay sospechosos en general.