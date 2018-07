Por Hugo Laveen

Toronto. Un hombre caminó por una calle de Toronto disparando una pistola en restaurantes y cafés, disparando a 14 personas y matando a dos antes de morir luego de un tiroteo con la policía.

El jefe de policía Mark Saunders no descartó el terrorismo como un motivo, aunque los funcionarios no identificaron al atacante de inmediato, salvo para decir que tenía 29 años.

El portavoz de la policía de Toronto, Meaghan Gray, dijo el lunes por la noche que una segunda víctima había muerto, aunque no había más detalles.

Saunders dijo anteriormente que una joven había muerto en los tiroteos del domingo y que una niña de 8 o 9 años estaba en estado crítico. La condición de las otras víctimas aún no se conocía, dijo el portavoz de la policía Mark Pugash.

Un video de un testigo muestra a un hombre vestido con ropas negras y un sombrero negro caminando rápidamente y disparando tres tiros desde la acera a al menos una tienda o restaurante en Greektown de Toronto, una animada zona residencial con restaurantes y cafés griegos llenos de gente.

Los testigos escucharon muchos disparos y describieron al sospechoso caminando por restaurantes, cafeterías y patios a ambos lados de la calle y disparando contra ellos.

John Tulloch dijo que él y su hermano acababan de salir de su automóvil cuando escuchó de 20 a 30 disparos. “Acabamos por correr. Vimos gente que comenzaba a correr, así que solo corrimos”, dijo.

Un ejército de policías, paramédicos y otros equipos de primera respuesta pronto descendieron a la escena, mientras que personas, algunas en pijama, salían de sus casas para ver qué estaba pasando.

La concejal de Toronto, Paula Fletcher, dijo a la televisión CP24 que “no está relacionado con pandillas. Se ve como alguien muy perturbado”.

Los tiroteos masivos son raros en la ciudad más grande de Canadá.

“Estábamos tan acostumbrados a vivir en una ciudad donde estas cosas no sucedieron”, dijo el alcalde de Toronto, John Tory. “Pero hay cosas que suceden hoy en día y son simplemente indecibles”.

El pasado fin de semana, la policía de Toronto desplegó docenas de oficiales adicionales para lidiar con un reciente aumento en la violencia armada en la ciudad. “Las armas están demasiado disponibles para demasiadas personas”, dijo Tory.

El tiroteo masivo ocurre unos meses después de que un conductor de una camioneta chocó contra peatones en una acera de Toronto, matando a 10 personas e hiriendo a 14. Las autoridades no han revelado un motivo. Pero han dicho que el conductor detenido, Alek Minassian, publicó un mensaje en las redes sociales que hace referencia a una comunidad en línea misógina antes del ataque.