Por Hugo Laveen

Departamento de Policía de Tucson está investigando un tiroteo el viernes por la mañana cerca de Blacklidge y Columbus.

El portavoz de la policía sargento Pete Dugan dijo que un hombre fue baleado en una reunión esta mañana alrededor de las 6:30 am.

El hombre recibió un disparo en el pecho, pero no está en peligro su vida. La policía dijo que había utilizado un IFAK (Kits individuales de primeros auxilios) para salvar la vida de la víctima.

La policía está buscando a un hombre negro que se fue en un vehículo aún no identificado.

Blacklidge está cerrado entre Walnut y Columbus.