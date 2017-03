Por Hugo Laveen

Guadalupe, AZ.— Un sospechoso ha sido puesto bajo custodia y otro está en el hospital después de un tiroteo en el poblado de Guadalupe.

El incidente ocurrió el miércoles por la tarde cerca de la Interestatal 10 y Baseline Road.

El portavoz de MCSO, Joaquín Enríquez, dijo que todo comenzó justo antes del mediodía cuando se recibieron varias llamadas al 911 sobre un tiroteo reportado cerca de una iglesia en la zona de la calle San Angelo y Avenida Del Yaqui.

Cuando llegaron los diputados, se les dijo que el sospechoso tirador ya se había ido, pero rápidamente encontraron al sospechoso en un vehículo y se pusieron detrás de él. Una corta búsqueda siguió a continuación por la Ciudad de Guadalupe.

Enríquez dijo que el sospechoso estuvo involucrado en varios allanamientos antes y durante la persecución. Según los informes, estaba armado con una pistola semi-automática compacta.

Los diputados dispararon contra el sospechoso durante uno de los robos, pero el sospechoso fue capaz de alejarse y la persecución continuó.

El sospechoso también disparó su arma varias veces mientras conducía, pero nadie fue golpeado, dijo Enríquez.

Entonces el sospechoso secuestró uno de los vehículos oficiales. “Él comienza a huir de nuevo y luego se apodera de un vehículo de MCSO con un oficial dentro de él”, dijo Enríquez.

Entonces el sospechoso salió del vehículo, seguido de un nutrido tiroteo. Funcionarios de MCSO dicen que no tenían otra opción que abrir fuego contra el sospechoso. “Los diputados en ese momento no tenían otro recurso que disparar al sospechoso”, dijo Enríquez.

El sospechoso fue llevado al hospital del condado en estado crítico. Enríquez dijo que el hombre tiene antecedentes de felonía violenta, pero su identidad no ha sido liberada.

Ningún oficial o diputado fue herido. “Ningún oficial fue herido, ningún oficial fue baleado”, dijo Enríquez.

Más tarde, los equipos de SWAT rodearon una casa cercana, que se creía que estaba relacionada con la situación. Los equipos tomaron a un hombre bajo custodia. Los diputados dijeron que fue identificado como el segundo de los dos sospechosos en la llamada de tiroteo inicial.

Varias personas estaban de pie en el patio, “burlándose” del equipo SWAT, de acuerdo con Enríquez. Incluso se veía a un hombre arrojando cosas a los oficiales.

Los equipos SWAT, con la ayuda de un K9, finalmente pudieron llevar a un sospechoso bajo custodia. El K9 mordió al sospechoso, que MCSO describe como “no conforme”.

Ningún diputado resultó gravemente herido durante el incidente.

Dos escuelas fueron cerradas bajo llave hasta que la escena fue despejada.