Por Hugo Laveen

Salomé, AZ.— Un sospechoso está en el hospital después de intercambiar disparos con las autoridades en la Interestatal 10 al oeste de Tonopah, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

Aproximadamente a la una de la madrugada se inició una búsqueda de un sospechoso de hbaer participado en un tiroteo en Phoenix, el lunes.

Mientras estaba en la I-10 en dirección oeste, un oficial del DPS se topó con un tractor-tráiler parado. El conductor le dijo al oficial que le habían disparado y que había sufrido heridas por ráfaga de tiros.

El policía se fue y se dirigió a una parada de descanso cerca de la milla 60 de la Interestatal 10 en dirección oeste para intentar localizar el vehículo, un Jeep Cherokee gris.

Cuando llegó, se encontró con el sospechoso, Sladjan Petkovic, de 36 años. “El sospechoso estaba fuera de su vehículo cuando el oficial llegó al área de descanso”, dijo el sargento Tony Mapp, un portavoz de DPS.

Petkovic luego comenzó a disparar sobre el oficial y éste devolvió el fuego, y roció de plomo al vehículo de Petkovic, dijo el DPS.

Varias agencias respondieron para ayudar en el tiroteo y afortunadamente pudieron poner fin a la situación antes de que alguien más fuera lastimado.

El chofer Craig Moore estaba en el área cuando fue testigo del tiroteo. “Estuve aquí (en la parada de descanso) durmiendo, me desperté con disparos”, dijo.

Moore agregó que los oficiales hicieron un buen trabajo después de que él y otros fueron retirados del área de manera segura luego del incidente. “Estamos bien”, dijo Moore.

Petkovic fue detenido y transportado a un hospital local por un helicóptero médico. El DPS dijo que no saben si las lesiones de Petkovic fueron autoinfligidas o por disparos de uno de los policías.

DPS no pudo comentar qué tipo de armas o cuántas armas tenía el sospechoso.

El Departamento de Transporte de Arizona dijo que la I-10 en dirección oeste estaba cerrada en el kilómetro 81 al oeste de Tonopah. El tráfico de la I-10 hacia el oeste por un tiempo se desvió hacia el norte hasta la US 60 a través de Salome Road en el kilómetro 81 y regresa a la I-10 por Vicksburg Road en el kilómetro 45.

Los carriles hacia el oeste fueron reabiertos antes de las 10 de la mañana del martes. DPS dijo que la I-10 en dirección este se cerró por un corto tiempo.

Petkovic estuvo involucrado en un tiroteo temprano, en el que mató a Steven Arvallo, de 45 años. Después de dispararle a Arvallo, Petkovic disparó a la casa de Arvallo con una mujer y un joven adentro.

Petkovic luego intentó ingresar a la fuerza pero no pudo abrir la puerta. Luego disparó a Arvallo varias veces más antes de huir en su Jeep Cherokee gris.

El sargento Mapp dijo que debido al área, estaban interrogando a algunas personas sobre los incidentes.