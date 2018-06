Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Disparos se produjeron durante un enfrentamiento entre la policía y un par de sospechosos de hurto encerrados en una casa cerca de 19th Avenue y Cactus Road, dijo la policía.

Los bomberos transportaron a una persona con lesiones no divulgadas a un hospital. La persona lesionada no era un oficial de policía o un bombero, según el Departamento de Bomberos de Phoenix.

La portavoz del Departamento de Policía de Phoenix, Sargento Mercedes Fortune dice que alrededor de las 11:40 a.m. los agentes respondieron a un negocio en el área de Grand Avenue y Indian School Road después de un incidente de hurto en tiendas que involucraba a un par de hombres.

Fortune dice que los testigos intentaron evitar que los dos hombres abandonaran la tienda. Uno de los hombres apuntó con una pistola al testigo que había dejado en un vehículo.

Los oficiales pudieron rastrear a los hombres a una residencia en el área de 2300 W. Windrose Lane. Los oficiales en un helicóptero policial vieron el vehículo que llegaba a la residencia de Windrose.

“Los oficiales llegaron a la escena e intentaron contactarse y ambos sospechosos entraron corriendo a la residencia y se negaron a salir”, dijo Fortune.

La policía intentó disparos de gas lacrimógeno para obligarlos a salir y poco después se produjo un tiroteo.

“Se negaron a salir y en algún momento, en realidad, hubo disparos desde dentro de la casa contra los oficiales. Los oficiales sí respondieron al fuego”, dijo la sargento Fortune.

Y horas después del intercambio de disparos, la casa fue vista en llamas.

Forrest Kruger vive al lado de la escena y no se le permitió entrar a su casa, pero dice que en realidad está aliviado de que esto esté sucediendo.

“Muy feliz por esto. No me sorprende en absoluto más que el hecho de que han tardado unos cinco años en culminar realmente “, dijo.

Kruger dice que cuando esto termine él espera que la paz pueda ser restaurada en su vecindario.

“Han vivido allí durante bastante tiempo tal vez ocho o nueve años y siempre ha sido un problema. Siempre hay mucho tráfico dentro y fuera de la casa, siempre ha habido drogas, siempre ha habido algún tipo de violencia “, dijo.

La policía dice que uno de esos sospechosos tenía una orden de felonía. Alrededor de las 8 pm, Fortune dijo que un sospechoso fue detenido.

Las unidades SWAT están en escena y la investigación está en curso.