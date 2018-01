Nacional

WASHINGTON.— El presidente Donald Trump acudió a Twitter el viernes para negar que haya usado cierto “lenguaje” vulgar, durante una reunión privada con los legisladores, al referirse a algunas naciones de donde provienen los inmigrantes. Sin embargo, ni él ni la Casa Blanca negaron tajantemente el más controvertido de sus comentarios: haber usado las palabras “países de mierda” para describir a las naciones africanas y decir que preferiría inmigrantes de países como Noruega.

Tres personas consultadas sobre una conversación que se llevó a cabo en la Casa Blanca, en la que el presidente de Estados Unidos rechazó un acuerdo bipartidista sobre inmigración, dijeron que Trump cuestionó por qué Estados Unidos debería aceptar más inmigrantes de Haití y de “países de mierda” en África.

Las personas no estaban autorizadas a describir la conversación y hablaron con la condición de no ser identificadas.

De acuerdo con las personas al tanto de la conversación, Trump rechazó el acuerdo bipartidista sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). El DACA fue promulgado durante el gobierno del presidente Barack Obama y suspendió temporalmente la deportación de unos 800.000 jóvenes inmigrantes que fueron traídos por sus familiares cuando eran niños, y que ahora viven en Estados Unidos sin autorización legal.

Trump tuiteó el viernes: “El lenguaje que usé en la reunión de DACA fue rudo, pero éstas no fueron las palabras usadas. Lo que fue realmente rudo fue la extravagante propuesta hecha ¡Un gran revés para el DACA!”.

Sin embargo, el senador Dick Durbin, el único demócrata en el despacho presidencial, puso en entredicho la versión del presidente.

“Dijo estas cosas llenas de odio y las dijo reiteradamente”, aseguró Durbin el viernes.

“Cuando se le preguntó sobre los haitianos (Trump) dijo ‘¿haitianos? ¿Necesitamos más haitianos?’”, añadió Durbin.

Trump se mostró especialmente preocupado el viernes por la caracterización de sus comentarios sobre Haití. El mandatario se refirió a un informe publicado en el diario The Washington Post, que decía “sáquenlos” en referencia a que los inmigrantes haitianos deberían ser excluidos de cualquier nuevo acuerdo aprobado por el Congreso.

Trump argumentó: “Nunca dije nada despectivo sobre los haitianos que no fuera decir que Haití es, obviamente, un país muy pobre y con problemas”.

“Nunca dije ‘sáquenlos’. Invento de los demócratas”, escribió Trump. “Tengo una relación maravillosa con los haitianos. Probablemente debería grabar futuras reuniones: desafortunadamente ¡no hay confianza!”.

La descripción despectiva de Trump de todo un continente sorprendió a los legisladores que asistieron a la reunión e inmediatamente revivió las acusaciones de que el presidente es racista.