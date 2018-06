Por Hugo Laveen

El actor Tom Cruise provocó el jueves una disputa airada en Twitter entre la Fuerza Aérea y la Armada después de publicar una foto que celebraba la secuela planeada de la icónica película de 1986 ‘Top Gun’.

Las dos ramas militares se enfrentaron en una imagen que muestra Cruise in caracterización de el piloto de la Armada Pete “Maverick” Mitchell mirando su avión, que parece ser un Hornet F / A-18, con las palabras “Feel The Need” superpuestas sobre la imagen.

El título dice “# Day1”.

En una clara excavación dirigida a sus rivales amistosos, la cuenta oficial de la Fuerza Aérea publicó una foto de Cruise con una leyenda que se burla del jet Maverick’s Navy, una mejora sobre el F-14 Tomcat que pilota en la película original, como inferior a la suya F-15 Strike Eagle.

“Si Maverick realmente necesitara velocidad, ¡podría saltar a una de nuestras F-15E Strike Eagles! #DYK: Tienen una velocidad máxima de 1.875 millas por hora”, dijo, promocionando el propio jet de la era de la década de 1980 de la Fuerza Aérea. que ha sido aclamado como el avión de combate más exitoso en la historia de los EE. UU., registrando más de 100 victorias de combate aéreo, según Boeing, el contratista y desarrollador principal del avión.

La Marina respondió simplemente twitteando: “Recuerden, muchachos, no hay puntos para el segundo lugar”, una oda a una de las citas más memorables de la película.

Para no ser menos, la Fuerza Aérea se apoyó nuevamente en la destreza de combate del F-15 con referencia al registro invicto de combate aire-aire de la aeronave: “El F-15 no sabe nada acerca de este” segundo lugar de que habla. ¡Revisa el marcador! #Unfleto “.

La publicación de Cruise y la desenfrenada pelea entre la Fuerza Aérea y la Armada han revivido el rumor sobre la producción de una secuela de ‘Top Gun’, un proyecto que David Ellison, director ejecutivo de la productora Skydance, confirmó que estaba trabajando desde hace tres años.

La película original se centró en los pilotos que asisten a la Escuela de Armas de la Marina en la ex Naval Air Station (NAS) Miramar en San Diego y la Marina dijo que está proporcionando acceso a una de sus instalaciones para apoyar la producción de la secuela.

“Esta semana, específicamente del 30 al 31 de mayo, la Armada brindó acceso de Paramount Pictures a la Estación Aérea Naval North Island en Coronado, CA, para respaldar la producción de ‘Top Gun’: Maverick”, dijo el portavoz de la Armada, teniente coronel Dan Day, a CNN. “Todavía se está determinando el apoyo adicional de la Marina a la producción”, agregó.

La trama ha sido en gran medida un secreto, pero hay indicios de que se espera que la película se establezca casi 30 años después del original, aunque parece que el personaje de Cruise solo alcanzó el rango de Capitán de la Armada a pesar de ser Teniente en la primera película.

La portavoz del Pentágono, Dana White, dijo que aún no había leído el guión de la película, pero dijo a los periodistas que “trabajaremos estrechamente para asegurarnos de que represente a nuestros aviadores de una manera realista”.

El reclutamiento de la marina de guerra vio un gran impulso en la década de 1980 y en la década de 1990, después del lanzamiento de la película original. La producción de la secuela se produce cuando la Armada, así como la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea, se enfrentan a un déficit de pilotos de combate, según un informe publicado el mes pasado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.

“Los funcionarios del servicio atribuyeron estas lagunas a los desafíos de preparación de los aviones, a la reducción de las oportunidades de capacitación y al mayor desgaste de los pilotos de combate debido a la insatisfacción profesional”, dijo el informe. “Para ayudar a aumentar el número de pilotos de combate, los servicios militares están tomando medidas, incluido el aumento de las cantidades de incentivos financieros para retener a los pilotos”.