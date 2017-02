El nuevo líder del Partido Demócrata es cercano a Barack Obama y de origen dominicano.

NACIONAL

Los demócratas escogieron el sábado al ex secretario del Trabajo Tom Pérez como líder del partido, optando por un veterano del Gobierno de Barack Obama para liderar la desafiante tarea de reconstruir al partido y encabezar la oposición al presidente republicano.

Los miembros del Comité Nacional Demócrata (DNC), encargado de las tareas administrativas y de recaudación de fondos del partido, escogieron a Pérez en la segunda ronda de votación, después de una de las elecciones más competitivas y concurridas en décadas para decidir al liderazgo del conglomerado.

Pérez enfrentará desafíos para intentar unir y revitalizar a un partido que aún no se recupera de la derrota de Hillary Clinton en la elección presidencial del 8 de noviembre y que está ansioso por canalizar la resistencia al ejecutivo federal y convertirla en respaldo a los demócratas en todos los niveles del gobierno a lo largo del país.

“Estamos sufriendo una crisis de confianza, una crisis de relevancia”, dijo Pérez, el favorito de los ex funcionarios del gobierno de Obama, a los miembros del DNC. Prometió que encabezaría la lucha contra la Casa Blanca y que cambiaría la cultura del comité para convertirlo en una operación que incluya a las bases.

Pérez derrotó al representante Keith Ellison, quien era apoyado por el senador liberal Bernie Sanders, por 235 votos contra 200.

Pérez es hijo de inmigrantes dominicanos, mientras que Ellison es el primer musulmán que ha ganado una elección al Congreso de Estados Unidos.

El enfrentamiento entre candidatos apoyados por los dirigentes del partido y las ramas más progresistas recordaron la agria primaria del 2016 entre Clinton y Sanders, una división que los demócratas intentan dejar en el pasado para concentrarse en la lucha con la ultraderecha en el poder.