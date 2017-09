Alternativas sabrosas para las papas normales

Salud

¿A quién no le gusta una gran porción de un cremoso puré de papas o un plato de arroz recién hecho con el pollo? Son deliciosas, pero es fácil atiborrarse con estos alimentos almidonados y con muchas calorías y quedarse corto con las verduras saludables.

Pruebe estas ideas para hacer unas sustituciones inteligentes que son más bajas en calorías y carbohidratos, y que seguirán siendo deliciosas para el paladar y saciarán su apetito.

Empiece con una coliflor, una verdura no almidonada que se imita fácilmente a las almidonadas, dice Rachel Begun, una dietista registrada. Puede hacer un puré con la coliflor, batirla o cortarla en trozos pequeños, como con las papas, e incluso usarla para la corteza de pizza.

O pruebe con la calabaza espagueti en lugar de los espagueti regulares, con una salsa de tomate fresco encima. Para una gran alternativa a los macarrones con queso, ralle un calabacín amarillo y hornéelo con un poco de queso intenso bajo en grasa. Es una gran fuente de vitamina C, fibra y potasio, y además obtendrá calcio con el queso.

Cuando termine el verano, ase variedades de calabazas de invierno, como el calabacín y el zapallo, para sustituir a los boniatos con algo más ligero, aunque también dulce.

Cuando quiera comer granos, opte por los granos integrales, como el cuscús, la quínoa o la cebada. Los platos acompañantes de granos integrales son un gran modo de obtener fibra, vitaminas, minerales y fitonutrientes. Para ahorrar calorías, reduzca su porción habitual a la mitad y añada verduras al vapor o ligeramente salteadas para dar más volumen y más nutrientes Y no olvide usar hierbas y especias para darle más sabor.

Así que deje de lado el arroz y las papas y disfrute de estos sustitutos sencillos para animar su cena esta noche.