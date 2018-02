Por Hugo Laveen

Goodyear, AZ.— Tony ‘el Plebe’ Márquez, no obstante ser un adolescente, ya está dando de que hablar en el mundo del pugilismo en Arizona.

El pasado fin de semana, el nativo de Phoenix, Arizona, se reafirmó como una promesa al derrotar a Jhonny García del Phoenix Fire Gym, en la categoría 13 a 14 años, (114 libras) en el tercer round; en una pelea que despertó el entusiasmo apasionado de la concurrencia, en el Sonny’s Boxing Gym, del 108 E. Wstern Avenida en Goodyear.

El dominio de los golpes y el poder de sus puños lo han perfilado, a pesar de ser un adolecente, entre los que más prometen, en el deporte del boxeo en la región.

Este triunfo de ‘El Plebe’ Márquez, dentro del Torneo de los Guantes de Oro de Arizona 2018, lo coloca en una buena posición y pone en alto al Rodríguez Boxing Club del downtown de Phoenix, al que representó exitosamente.

Tony, cuya familia es de inmigrantes procedentes de Ciudad Obregón, Sonora, ha contado siempre con el carácter y la destreza de los vencedores, apoyado por su abuelo Joel Márquez Urías, a lo largo de su trayectoria por los encordados.

‘El Plebe’, no obstante su juventud, cuenta ya con una envidiable experiencia, después de varios años de entrenamiento y preparación, desde su más tierna infancia, primero como pupilo del ex campeón mundial mini mosca y ex medallista olímpico en las Olimpiadas de Seul 1988 Michael Carbajal; y ahora del gimnasio de Al Rodríguez, donde su entrenador es, nada menos que Seferino Rodríguez.

Bien vale la pena apoyar a esta joven promesa del boxeo y mantenernos atentos de su trayectoria, porque estamos seguros que el joven phoenitense hará historia muy pronto.