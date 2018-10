Por Hugo Laveen

Winslow, AZ.- Los tornados no ocurren con frecuencia, pero se detectó un tornado en el noreste de Arizona el domingo.

El Servicio Nacional de Meteorología en Flagstaff dijo que había una advertencia de tornado emitida alrededor de las 2:10 de la tarde a lo largo de la I-40 al este de Two Guns y duró hasta las 2:30 pm.

“Se ha observado un tornado”, dijo la agencia en un tweet.

Varias personas pudieron tomar fotos y videos del tornado en sus teléfonos.

La “tormenta en forma de remolino” luego cruzó la ruta estatal 99.

No se escuchó ni una palabra sobre personas lesionadas.

En promedio, Arizona ve alrededor de tres o cuatro tornados por año.