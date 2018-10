Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- Después de un fin de semana cálido, seco y tranquilo, el Valle sufrirá algunos cambios climáticos a medida que nos acercamos a la nueva semana.

Busque una combinación de sol y nubes altas hoy, con temperaturas de la tarde superiores a la media en los 80 grados superiores.

Un frente frío impulsará nuestro estado mañana, lo que traerá condiciones de brisa para el valle mañana y temperaturas más frías el miércoles.

Para Halloween los niños saldrán a la calle a la pepena de golosinas con un clima de 80 grados que no se presentaba desde la década de los 70s.

No se esperan lluvias de esta tormenta para el valle, pero hay pocas posibilidades de lluvia y nieve ligera en el norte de la entidad.

No se espera que se acumule mucha nieve en las elevaciones más bajas, como Flagstaff, pero hay una mejor oportunidad para un poco de nieve en las Montañas Blancas del este de AZ.

Se espera que los vientos fuertes empiecen hoy en el norte de AZ y continúen mañana mientras el frente empuja.