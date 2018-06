Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.¬ El hombre condenado por matar a una mujer de Chandler que desapareció en 2010 está hablando desde la prisión después de que se encontraron sus restos.

Rick Valentini ha estado cumpliendo una condena en una prisión de Florence por el asesinato de su ex novia, Jamie Laiaddee. Ella fue reportada como desaparecida el 28 de mayo de 2010.

Valentini afirma que se fue a una entrevista de trabajo en Denver, Colorado y nunca regresó. Él dice que no sabe qué le pasó a Laiaddee.

“No tengo idea”, dice Valentini. “Todo lo que puedo decirte es que nunca he matado a nadie en mi vida y lo mantengo hasta el día de hoy”.

Los amigos de Laiaddee pintan a Valentini como un estafador y sociópata controlador. Creen que Valentini se quejó porque Laiaddee rompió con él y ella estaba pagando la mayoría de sus cuentas.

Valentini argumenta que tenía un condominio en el centro de Phoenix cuando se conocieron y que no dependía económicamente de Laiaddee.

“La única razón por la que acordamos mudarnos juntos es porque simplemente ahorrabamos dinero”, dice Valentini.

Valentini conoció a Laiaddee a través de un grupo de ex alumnos de la Universidad de Michigan. Más tarde se revelaría que Valentini no tenía vínculos con la universidad y que estaba usando una identidad falsa.

“No tienes que graduarte de Michigan para estar en el club de ex alumnos”, argumenta Valentini. Él afirma que su diploma falsificado fue un regalo de un amigo.

Laiaddee conoció a Valentini como Bryan Stewart, que Valentini afirma que fue un nombre que eligió después de una historia de disputas familiares sobre su nombre original. “Mi madre había mentido en el certificado de nacimiento”, dice Valentini.

Valentini dice que planea apelar su condena.