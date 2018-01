Salud

Diagnósticos

Es probable que primero veas a tu médico de atención primaria. Si tu médico sospecha que tienes un problema con el alcohol, es posible que te derive a un profesional de salud mental.

Para evaluar tu problema con el alcohol, es probable que el profesional de salud haga lo siguiente:

• Varias preguntas relacionadas con tus hábitos de bebida. El profesional de salud puede pedir permiso para hablar con familiares o amigos. Sin embargo, las leyes de confidencialidad no permiten que el profesional de salud dé a conocer información sobre ti sin tu consentimiento.

• Realice un examen físico. Tu profesional de salud puede realizar un examen físico y hacer preguntas sobre tu salud. Existen muchos signos físicos que indican complicaciones por el consumo de alcohol.

• Análisis de laboratorio y pruebas de diagnóstico por imágenes. Si bien no existen análisis específicos para diagnosticar el trastorno por consumo de alcohol, ciertos patrones de anomalías en los análisis de laboratorio pueden sugerirlo con firmeza. Y es posible que necesites algunos análisis para identificar problemas de salud que puedan estar relacionados con el consumo de alcohol. En los análisis se puede ver el daño a los órganos.

• Realice una evaluación psicológica. Esta evaluación comprende preguntas sobre tus síntomas, pensamientos, sentimientos y patrones de comportamiento. Es posible que tengas que completar un cuestionario para ayudar a responder estas preguntas.

• Utilice los criterios de DSM-5. Los profesionales de salud mental a menudo utilizan la 5.ª edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5), publicado por la American Psychiatric Association (Asociación Estadounidense de Psiquiatría), para diagnosticar trastornos mentales, mientras que las compañías de seguro lo usan para reembolsar el costo del tratamiento.

Tratamientos

El tratamiento para el trastorno por consumo de alcohol puede variar en función de tus necesidades. El tratamiento puede incluir una intervención breve, apoyo psicológico individual o grupal, un programa ambulatorio o una estancia con residencia como paciente hospitalizado. La meta principal del tratamiento es trabajar para suspender el consumo de alcohol a fin de mejorar la calidad de vida.

El tratamiento para el trastorno por consumo de alcohol puede consistir en lo siguiente:

• Desintoxicación y abstinencia. El tratamiento puede comenzar con un programa de desintoxicación —la abstinencia controlada por un médico— que, generalmente, dura de dos a siete días. Es posible que debas tomar sedantes para prevenir los síntomas de abstinencia. Usualmente, la desintoxicación se realiza en un centro de tratamiento de pacientes hospitalizados o en un hospital.

• Aprender habilidades y establecer un plan de tratamiento. Por lo general, esto supone la participación de especialistas en el tratamiento contra el consumo de alcohol. Puede comprender el establecimiento de metas, técnicas para el cambio de comportamiento, el uso de manuales de autoayuda, apoyo psicológico y atención de seguimiento en un centro de tratamiento.

• Apoyo psicológico. El apoyo psicológico y la terapia grupal e individual te ayudan a comprender mejor tu problema con el alcohol y apoyan la recuperación desde los aspectos psicológicos del consumo de alcohol. Puedes beneficiarte de la terapia familiar o de pareja —el apoyo familiar puede ser una parte importante del proceso de recuperación—.

• Medicamentos orales. Un medicamento llamado disulfiram (Antabuse) puede ayudar a evitar que bebas, aunque no curará el trastorno por consumo de alcohol ni eliminará la compulsión por beber. Si bebes alcohol, el medicamento produce una reacción física que puede consistir en enrojecimiento, náuseas, vómitos y dolor de cabeza. La naltrexona (Revia), medicamento que bloquea la euforia que provoca el alcohol, puede prevenir el consumo excesivo y reducir el impulso de beber. El acamprosato (Campral) puede ayudarte a combatir el deseo intenso por el alcohol una vez que suspendas el consumo. A diferencia del disulfiram, la naltrexona y el acamprosato no te provocan malestar después de beber.

• Medicamentos inyectables. El vivitrol, versión del medicamento naltrexona, es inyectado una vez al mes por un profesional del cuidado de la salud. Aunque puede tomarse una medicación similar en forma de tableta, la versión inyectable del medicamento puede facilitar el uso constante por parte de personas que se están recuperando del trastorno por consumo de alcohol.

• Apoyo continuo. Los programas de postratamiento y los grupos de apoyo ayudan a las personas que se están recuperando del trastorno por consumo de alcohol a dejar de beber, controlar las recaídas y enfrentar los cambios necesarios en el estilo de vida. Esto puede comprender la atención médica o psicológica, o tener que asistir a un grupo de apoyo.

• Tratamiento de problemas psicológicos. En general, el trastorno por consumo de alcohol se produce conjuntamente con otros trastornos de salud mental. Si tienes depresión, ansiedad u otra enfermedad mental, es posible que necesites terapia de conversación (psicoterapia), medicamentos u otro tratamiento.

• Tratamiento médico para trastornos de la salud. Una vez que suspendes el consumo, muchos problemas de salud relacionados con el alcohol mejoran significativamente. Pero algunos trastornos de la salud pueden necesitar tratamiento y seguimiento prolongados.

• Práctica espiritual. Para las personas que participan en algún tipo de práctica espiritual regular puede ser más sencillo continuar con la recuperación del trastorno por uso de alcohol u otras adicciones. Tener una mayor comprensión de su lado espiritual es un elemento clave en la recuperación de muchas personas.

Programas de tratamiento con residencia

En caso de tener un problema grave con el alcohol, es posible que necesites una estancia en un centro de tratamiento con residencia. La mayoría de los programas de tratamiento con residencia consiste en terapias individuales y grupales, grupos de apoyo, conferencias educativas, participación familiar y terapia de actividad.

Los programas de tratamiento con residencia, por lo general, incluyen asesores autorizados en alcohol y drogas, asistentes sociales, personal de enfermería, médicos y otros profesionales con pericia y experiencia en el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol.

Modo de vida y remedios caseros

Deberás concentrarte en cambiar tus hábitos y en considerar otros estilos de vida.

• Analiza tu situación social. Aclárales a tus amigos y familiares que no beberás alcohol. Desarrolla un sistema de apoyo de amigos y familiares que puedan ayudarte en tu recuperación. Es probable que debas distanciarte de amigos y situaciones sociales que afecten tu recuperación.

• Desarrolla hábitos saludables. Por ejemplo, dormir bien, hacer actividad física con regularidad, controlar el estrés de manera más eficaz y alimentarte bien pueden facilitar que te recuperes del trastorno por consumo de alcohol.

• Haz actividades que no impliquen el consumo de alcohol. Es probable que notes que muchas de tus actividades implican el consumo de alcohol. Reemplázalas con pasatiempos o actividades que no se centren en el alcohol.

Medicina alternativa

Evita reemplazar el tratamiento médico convencional o la psicoterapia con medicinas alternativas. Pero estas técnicas pueden serte útiles si las usas junto con tu plan de tratamiento para recuperarte de tu trastorno por el consumo de alcohol:

• Yoga. Las series de posturas de yoga y los ejercicios de respiración controlada pueden ayudarte a relajarte y a controlar el estrés.

• Meditación. Durante la meditación, concentras tu atención y eliminas el flujo de pensamientos confusos que pueden estar llenando tu mente y provocándote estrés.

• Acupuntura. Con la acupuntura, se insertan agujas finas como cabellos debajo de la piel. La acupuntura puede ayudar a reducir la ansiedad y la depresión.

Estrategias de afrontamiento, y apoyo

Muchas personas que tienen problemas con el alcohol y sus familiares consideran que la participación en grupos de apoyo es una parte esencial para enfrentar la enfermedad, prevenir o manejar las recaídas y mantenerse sobrio. Tu médico o asesor puede sugerir un grupo de apoyo. Esos grupos generalmente figuran en páginas web y a veces en la guía telefónica.

A continuación te damos algunos ejemplos:

• Alcohólicos anónimos. Alcohólicos anónimos (AA) es un grupo de autoayuda compuesto por personas en recuperación del alcoholismo que ofrece un grupo de pares sobrios creado en torno a 12 pasos como modelo eficaz para lograr la abstinencia total.

• Mujeres en favor de la sobriedad. Mujeres en favor de la sobriedad es una organización sin fines de lucro que ofrece un programa grupal de autoayuda para mujeres que desean superar el alcoholismo y otras adicciones. Está enfocado en promover habilidades para hacer frente a desafíos o a situaciones relacionadas con el crecimiento emocional y espiritual, la autoestima y un estilo de vida saludable.

• Al-Anon y Alateen. Al-Anon está diseñado para personas que se ven afectadas por el alcoholismo de otro individuo. Los grupos de Alateen están disponibles para los hijos adolescentes de personas con alcoholismo. Al compartir sus historias, los miembros de la familia adquieren una mayor comprensión de cómo la enfermedad afecta a toda la familia.

Preparación para la consulta

La siguiente información te ayudará a prepararte para la consulta y a saber qué esperar del médico.

Considera tus hábitos de bebida, observando con sinceridad con cuánta frecuencia y cuánto bebes. Prepárate para hablar de todos los problemas que puedan tener origen en el alcohol. Quizá desees llevar a un familiar o a un amigo, si es posible.

Antes de la consulta, haz una lista con lo siguiente:

• Todos los síntomas que has tenido, incluyendo aquellos que puedan parecer no relacionados con la bebida

• Tu información personal más importante, incluso lo que te genere mayor estrés o cualquier cambio reciente en tu vida

• Todos los medicamentos, vitaminas u otros suplementos que estés tomando, y sus dosis

• Preguntas para hacerle a tu médico

Algunas preguntas incluyen:

• ¿Cree que bebo demasiado o muestro signos de problemas con la bebida?

• ¿Cree que tengo que reducir la cantidad o dejar de beber?

• ¿Cree que el alcohol podría estar causando o empeorando mis otros problemas de salud?

• ¿Cuál es la mejor forma de proceder?

• ¿Cuáles son las alternativas al enfoque que sugiere?

• ¿Necesito exámenes médicos para problemas físicos no diagnosticados?

• ¿Hay folletos u otro material impreso que pueda consultar? ¿Qué sitios web recomiendas?

• ¿Sería útil encontrarme con un profesional experimentado en el tratamiento del alcoholismo?

No dudes en hacer otras preguntas.

Qué esperar del médico

Prepárate para responder preguntas del médico, por ejemplo:

• ¿Con qué frecuencia y cuánto bebes?

• ¿Tienes familiares con problemas de alcohol?

• ¿Bebes a veces más de lo que deberías?

• ¿Tienes amigos, familiares o colegas que alguna vez te hayan sugerido que bebas menos o dejes de beber?

• ¿Crees que necesitas beber más de lo que bebías antes para obtener el mismo efecto?

• ¿Has intentado dejar de beber? Si es así, ¿fue difícil? y ¿has experimentado algún síntoma de abstinencia?

• ¿Has tenido algún problema en la escuela, el trabajo o en tus relaciones que pueda estar vinculado al consumo de alcohol?

• ¿Ha habido momentos en los que te comportaste de manera peligrosa, dañina o violenta cuando estabas bebiendo?

• ¿Tienes algún problema de salud física, como enfermedad hepática o diabetes?

• ¿Tienes algún problema de salud mental, como depresión o ansiedad?

• ¿Usas drogas recreativas?