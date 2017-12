Por Hugo Laveen

Un tren de pasajeros de Amtrak descarriló la mañana del lunes 18 de diciembre al cruzar un paso a desnivel de la Interestatal 5 en el condado de Pierce, Washington, lanzando a varios carros al vacío y causando la muerte de por lo menos seis personas, según información que ha sido divulgada por la oficina del Sheriff del condado de Pierce.

Aunque el número oficial de pérdidas fatales no ha sido dado a conocer, un funcionario afirmó que por lo menos eran seis las personas que habían perdido la vida en el accidente.

Varios automovilistas que pasaban en sus vehículos que fueron golpeados por los vagones que cayeron, sufrieron heridas, pero no hubo víctimas mortales entre ellos, dijo la oficina del alguacil.

Las muertes “todas ocurrieron dentro del tren”, dijo Ed Troyer, vocero de la Oficina del Sheriff del condado de Pierce. “Es bastante horrible”.

Troyer dijo que hubo “múltiples muertes” pero no pudo proporcionar un número preciso.

Dijo que varios automóviles y camiones fueron alcanzados por el tren cuando por lo menos un automóvil chocó contra la carretera, y que algunos de los heridos pudieron bajarse del tren y recibir tratamiento.